Austin Palao es uno de los participantes favoritos del reality turco “El Poder del Amor”, que ha sido un éxito en varios países. 18 personas durante ocho horas de grabación diaria residen en una casa en Estambul, donde son guiados por Vanessa Castillo para poder encontrar al amor de sus vidas. La pareja ganadora obtendrá 15.000 dólares por persona.

Junto a Austin Palao se encuentra Shirley Arica, en este reality que viene siendo transmitido de lunes a viernes a las 9:00 p.m. por Latina TV (digital) y los sábados a las 11 p.m. por la señal del 2. Previo a grabar, Austin Palao hace una pausa para conversar con TROME en exclusiva y contar cómo viene afrontando esta experiencia.

¿Cómo tomas esta oportunidad que te da Latina de trabajar y crecer como profesional?

De hecho, es una gran oportunidad, empezando por el formato, que es un reality que se ve en muchos países, para ser exacto en 11. Entonces, es una oportunidad para que la gente me vea no solo en el exterior y no solo en mi país. Lo aprecio demasiado que me hayan podido considerar en este proyecto, a mí, en especial frente a tantas personas, me siento muy especial por eso.

¿Estabas buscando la internacionalización?

No era algo que andaba buscando, pero se me dio la oportunidad, me sorprendió bastante. De hecho, la pensé demasiado, pero evaluando muchas posibilidades. era una gran oportunidad que no podía dejar pasar. Me demoré y acá estamos en Turquía.

¿Por qué la pensaste?

Te lo pongo así. Estás yendo a otra parte del mundo, a una cultura diferente, con otro cambio de horario, cosas que haces habitualmente en Lima, donde tienes todas tus comodidades y acá no lo tienes. Acá se rompe tu zona de confort, un cambio radical y adaptarme me está costando, vengo bien, pero al inicio fue muy difícil. Igual uno se las ingenia y disfrutando de esta experiencia.

¿Y vives con alguien en Turquía?

Gracias a Dios vivo solo, pero el resto no corre la misma suerte que yo, pues tienen roommates. Ando solo, ya que el desorden ajeno me incomoda y estresa. De verdad que bueno que se haya dado así, para no chocar con nadie, porque la convivencia es muy complicada.

Por lo que veo, ¿eres muy ordenado?

Sí, me gusta que todo esté en orden. Si te hago un paneo del departamento está tal cual me lo dieron y sí soy ordenado.

¿Algún defecto?

Soy cero paciente, pero sé cuándo esperar.

Ya que hablas que eres impaciente, ¿cómo viviste tu salida de la televisión, qué lección aprendiste?

Me sirvió de mucho. Si bien es cierto, estaba en un trabajo habitualmente de años y al no tenerlo, obviamente es natural que extrañes esas cosas, pero lo tomé de la mejor forma. Optimicé más tiempo en cosas que quería darle prioridad y requería mi atención, ya que no lo podía hacer del todo cuando estaba en la televisión. Lo aproveché a full, ya que pude tener más tiempo conmigo mismo e hice mis proyectos y cosas. De lo adverso saqué cosas muy positivas.

AUSTIN PALAO, MÁS ALLÁ DE TURQUÍA

¿Qué proyectos tiene Austin Palao?

Puntualmente con la música. Si bien es cierto, en el formato que estoy es visto por 11 países, y eso me da una vitrina internacional para que más gente me vea y haya audiencia. Es una manera de mostrarme frente al reality y que otras personas me conozcan y salga otra oportunidad,

Entonces, ¿estás planeando armar un álbum musical?

De momento no. Tengo varias canciones hechas, pero hay que darle tiempo a la canción que he lanzado llamada “Tú me encantas”, que la acabo de lanzar hace un par de semanas. Hay un proceso de bulla para ese tema y hay que esperarlo dándole movimiento. Si no, son balas aire. Imagino que en dos o tres meses, a más tardar, esté lanzando el siguiente tema. Tengo colaboraciones musicales con gente de afuera y propuestas. Digamos que temas no me faltan y eso es muy importante. Por eso, hay que colocar bien las fechas.

Lo bueno que en estos tiempos las redes sociales y las plataformas digitales son una herramienta para promocionar tu música.

Así es, mis canciones están en todas las plataformas digitales y el video clip está en YouTube. Sobre todo que la gente que, como dices tú, puedo influenciar se identifique con el estilo de vida que yo manejo, el tipo de letra con la que yo quiero llegar. Ese es el público al que a mí me interesa llegar. Busco transmitir, que la gente baile y disfrute mis canciones.

¿Qué género musical escucha Austin Palao?

Yo escucho de todo. Salsa, electrónica, rock, rap, hip hop y latín. Lo que predomina en mi playlist es reggaetón.

¿La última canción que oíste en tu playlist?

“Tú me encantas”, mi canción y el video clip está en mi canal oficial de YouTube Austin Palao.

¿Sé puede saber con qué cantantes estás buscando colaboraciones?

No se puede saber porque aún no es el momento. Pero cuando llegue la fecha habrá un plan de intriga para generar a la gente expectativa. Es así como se trabaja y hay que respetarlo.

AUSTIN PALAO, SU CARRERA Y LAS CHICAS

¿Qué aprendiste en todo este tiempo que estás en televisión?

A lo largo de mi vida artística, que ha sido temprana. larga y constante sobre todo. En la transición siempre hay subidas y bajadas. Me quedo con lo bueno, de lo malo aprendo. De hecho es una fórmula que me funciona ¿no? Encontrar el foco en las cosas que te importan. Además, de prepararte para cuando llegue esa oportunidad estés listo. Lo tomé muy relajado la verdad, porque me sentí muy tranquilo conmigo mismo y esto al final de día es lo que importa. El resto viene solo. Nada como estar en paz contigo mismo.

¿Cómo es el prototipo de chica para Austin?

Yo no me emociono tanto por un buen físico. He tenido la oportunidad de conocer chicas muy lindas, hoy por hoy eso no me llena nada, lo veo muy superficial. Obviamente, no te voy a mentir, el físico entra por los ojos y llama la atención y más cuando comienzas a tratar dándote cuenta de que es una persona vacía por dentro y no tiene tema de conversación (lo habla en general) y pierde totalmente la gracia.

¿Y que tal la chica Andreína?

Me parece una chica talentosa, súper linda. Y en sí no es que la esté conociendo porque el formato te da poco tiempo para conocer a una persona. Entonces, a primera impresión, me parece una chica talentosa y linda. No sé que pasará más adelante.

Entonces, ¿si la gente quiere saber más detalles, que vea el reality “El Poder del Amor”?

Tú lo has dicho, que esté atento al reality, van a ver muchas sorpresas, es una montaña llena de emociones, Es mi primera vez, en este tipo de formatos, en el cual estoy exhibido en cómo soy yo, con cámaras por todos lados, micrófonos y al principio es un poco tedioso, pero te vas acostumbrando. Ahí en el reality van a poder conocer al Austin de la TV y al que está alejado de las pantallas. Obviamente estoy pendiente de las cámaras y de las cosas que hago, no te voy a mentir, ya que no me suelto al 100%, pero algo de mí pueden conocer más a fondo, al momento que comparto con los chicos.

¿Y tú hermano Said? ¿Qué te ha dicho de este nuevo trabajo que tienes?

De hecho, antes de tomar la decisión de venir, tuve que conversarlo con bastantes personas porque no había decidido. Lo conversé con mi familia y entorno más cercano, quienes me hicieron ver que era buena oportunidad. Pero a veces uno necesita la opinión de la gente que realmente te quiere. Entonces, todo manifestaron que era buena oportunidad.

¿Qué anhela conseguir Austin Palao?

Ahora, es el tema de la música y llegar a mis metas que me he trazado. En la carrera musical hay que ser constante y disciplinado. Lo mucho que he podido conseguir ha sido en base a mi esfuerzo y todo lo que me he involucrado. He estado detrás del video clip viendo que cosas quitar y poner.

¿Qué le dirías a la gente que les critica a los chicos reality cuando no responden preguntas de cultura general?

Es muy fácil hablar cuando uno está afuera. Te apuesto que le pones una cámara a esas personas y van a balbucear. El hecho de estar en un programa en vivo es muy complicado, tienes que tener en cuenta que cada palabra en vivo no se puede cambiar y los nervios te juegan mal. Independientemente si sabes o no una respuesta. Nadie tiene todas las respuestas en su cabeza, hay cosas que no sabes y es muy fácil criticar y ponerse en el lugar de la otra persona. Las críticas mientras sea constructiva las recibo y si no la dejo ahí y sigo con mi vida.

