Antes de que esta noche se emita el primer reporte oficial ‘a boca de urna’, Miguel Moreno se puso la banda presidencial y dijo que el Perú ‘saldrá adelante’ porque piensa anular la puerta de atrás de Palacio de Gobierno y descartó que su asesor sea ‘Swing’ o ‘Chibolín’, pues como nuestro país está en cuidados intensivos ya llamó a Kike Suero para que lo hidrate . Así que póngase cómodo y ría con las ocurrencias del genial cómico.

Presidente Moreno ya es el mandatario del Perú, ¿qué se siente?

Se siente bien porque ya sé que voy a cobrar seguro a fin de mes.

¿No va a donar su sueldo?

Lo voy a pensar, voy a hablar con mi esposa.

¿También es ‘sacolargo’?

Por supuesto, obediente.

O sea, un ‘cosito’...

¡No!... Mi amor, ya voy.

Moreno

¿Se acomodó bien en el ‘sillón de Pizarro’?

Sí, pero me he dado cuenta de que este sillón es de cedro.

¿Y cómo sabe que es de cedro?

Porque todo el que se ha sentado aquí es adicto… adicto a la corrupción.

¿Su discurso este 28 lo dará en el Salón Dorado o va a crear su Sala Oval misma Casa Blanca?

Lo voy a dar en el Salón Túpac Amaru, porque con el Congreso que me va a tocar estoy seguro de que me van a descuartizar.

¿Con qué plato criollo le gustaría celebrar ahora que ya es presidente?

Voy a comer un ‘siete colores’ porque la gente siempre me pregunta ¿cuál es tu caú caú?, las chicas me tiran ‘arroz con pollo’ porque me falta tallarín y este país es una chanfaina.

¿Cumbia, valsecito, salsa o reguetón para armar la jarana por ser el nuevo ‘presi’?

Vals peruano ‘Mal paso’, ja, ja, ja.

El Presidente Miguel Moreno recorrió la Plaza de Armas resguardado por la Policía Nacional. Foto: Allengino Quintana

Ya que estamos en el año del Bicentenario, ¿se animaría a soltarse una décima o poemita?

‘Mi país cumple doscientos años

esperando la inmunidad del rebaño

con presidentes que solo hacen daño

por eso estamos jo... todo el año’.

¿Hará algún cambio con los ‘Húsares’ ahora que andamos en la ‘generación del Bicentenario’?

Sí, porque los ‘Húsares’ están muy usados y por eso los voy a cambiar por Ronderos para que, además de cuidarnos, se pongan una ronda de tragos.

¿Juramentará con su mascarilla y con algún mensaje escrito?

Sí, me voy a poner mi mascarilla de pepino para que me refresque la cara y todo lo he memorizado porque tengo una cabeza grande.

¿Qué siente cuando escucha esa canción ‘se acabó la cuarentena’?

Esa canción es tan insoportable como la cuarentena.

A Sagasti lo conocen como ‘El Quijote’, a usted con que ‘chaplín’ quiere que lo llamen?

Por la barriga me conocen como Sancho Panza, aunque me han dicho que por la cara soy Rocinante.

¿Quién será su asesor, alguien con ‘Swing’ o ‘Chibolín’?

Este país está en cuidados intensivos y necesita hidratarse, por eso mi asesor será Kike ‘Suero’. Además, con él no faltará la alegría.

Señor , cuéntese unos chistes de presidentes...

*Se encontraron los presidentes de Chile, Argentina y Perú. El de Chile dijo: ‘Hemos comprado un robot policía que atrapa cien delincuentes en una hora’. El de Argentina contó: ‘Che, nosotros también compramos un robot policía, pero este atrapa doscientos rateros en media hora’. Y cuando le tocó al presidente peruano manifestó: ‘Nosotros también compramos un robot policía, pero en quince minutos se lo robaron’.

*¿Saben por qué todos los que son presidentes en el Perú se hacen la cirugía plástica?... porque todos terminan ‘preciosos’.

Gracias por esta primera entrevista con Trome, ojalá que con su gestión el Perú salga adelante...

Por supuesto que saldremos adelante porque vamos a anular la puerta de atrás de Palacio.

El Presidente Miguel Moreno frente a la Casa de Pizarro. Foto: Allengino Quintana

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: