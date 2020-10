Perú es un mercado aún emergente para este género. Hay varias propuestas que buscan la internacionalización o, simplemente, enganchan con cierto nicho. Tenemos desde Leslie Shaw, Jota Benz, Mario Hart, Mia Mont o Ezio Oliva. A esta oferta también podemos sumar a otro artista que acaba de ser considerado como la ‘nueva voz del reggaetón peruano’ : César Ruíz Mendoza (23), mejor conocido como El Trucha.

Lleva cerca de tres años inmerso en este industria. Sin embargo, su relación con el reguetón es desde que era niño. Creció escuchando a gigantes como Daddy Yankee, Héctor ‘El Father’, Trebol Clan o Don Omar. Después ya se reforzó con otros nombres como Nicky Jam, Wisin y Yandel o Tego Calderón. Y ahora lo hace con Bad Bunny, J Balvin, Drake o Jowell y Randy. En otras palabras, él no se adaptó al ritmo, sino que forma parte de su ADN.

“He venido haciendo un trabajo fuerte, seguro y a paso firme”, cuenta El Trucha. “Es cierto que desde pequeño escuché a todos ellos y mi sueño siempre fue ser uno de ellos, no lo niego. Mi más grande motivo es demostrarme a mí mismo que yo también puedo estar entre los grandes. Ese es el camino que me he trazado y no tengo freno”.

Precisamente, El Trucha viene promocionando su último tema, ‘No Love’, tema que ha sido señalado como el himno de todos los despechados o los que alguna vez le rompieron el corazón por amor. En solo dos semanas, la canción registró cerca de 10k de reproducciones en YouTube de manera orgánica. Es tendencia en TikTok y fue seleccionada por DJ Peligro para armar los sets de sus tonos virtuales.

“La verdad me ha sorprendido bastante la respuesta de ‘No Love’, su acogida y el cariño que la gente me ha dado. Muchos se han sentido identificados porque les transmite esa sensación de que alguna vez fueron rechazados por el amor que uno cree correspondido. Y ahora que es un éxito en digital, me gustaría que entre a la radio. Sobrado le puede hacer el pare a cualquiera”, apunta El Trucha.

El Trucha tiene claro que el recorrido de ‘No Love’ está por acabar. Por eso ya está cocinando nueva música para seguir activando a la gente. En sus redes sociales estará compartiendo contenido relacionado al rap, hip hop y freestyle, otros géneros que también le fascina hacer y quiero que la gente conozca esa parte de mí. Aparte, ya está trabajando el videoclip de ‘Algún Día’, el cual lo está trabajando también un remix con otro artista en crecimiento como Aldahír Díaz.