El último miércoles por la noche, Shirley Arica se presentó en ‘Magaly TV: La Firme’ para hablar sobre su tan sonado paso por el sillón rojo de El Valor de la Verdad que, tras ser anunciado con bombos y platillos, nunca se transmitió por Latina.

Y es que solo el avance del programa que grabó sacó chispas y temor entre los jugadores de la selección peruana de fútbol. En el corto video que fue publicado por Beto Ortiz en sus redes sociales, se mencionó varios nombres como Jefferson Farfán, Christian Cueva, Yoshimar Yotún, Luis Advíncula, entre otros.

Luego, pasó lo que nadie esperaba: la edición fue reemplazada por la de Janet Barboza. Días después, Latina emitió un comunicado ofreciendo disculpas por el ‘error de comunicación interna’, pero nunca se explicó si el programa de la modelo vería la luz.

Tras varias semanas de silencio, la ‘chica realidad’ optó por aparecer en el programa de Magaly Medina para hablar sobre las revelaciones que hizo en el espacio de Latina. Y antes de su aparición, Beto Ortiz publicó un mensaje en Instagram que dejaría entrever su aprobación a la decisión de la joven (y que después eliminó)

El Valor de la Verdad: Shirley Arica

En entrevista con el diario Ojo, el periodista aseguró que no le molestó que el programa de Arica salga en TV.

“No, me da lo mismo, igual cobro. Yo soy un proveedor de Latina, los comunicados o pronunciamientos los debe hacer el canal. Yo produzco, ellos lo emiten cuando lo decidan. Y como 'El Valor de la Verdad’ tiene para rato, lo pondrán en su momento”, declaró.

Además, negó haber sentido censura por parte del canal de la avenida San Felipe, pues se trata de una entrevista a una modelo y no a un político.

“Soy bastante viejo en el medio para arañarme porque no salió el programa de una modelo. Imagínate, como si fuera un programa con un ministro o presidente”, expresó.

Sobre la Federación Peruana de Fútbol y un posible hostigamiento, Ortiz manifestó que no ha recibido ningún tipo de amenazas por el programa de Shirley Arica.

“El programa habla de temas incómodos, se meten con asuntos que preferirían que no se hable y luego saltan algunos aludidos. Pero con la FPF no tengo ningún roche. ¿Si me han amenazado? No, ni que fueran gangsters”, finalizó.