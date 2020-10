Gabriela Serpa, integrante de ‘El Wasap de JB’, contó que llegó a ser parte del elenco del programa cómico gracias a un casting que fue aprobado por la esposa de Jorge Benavides.

“Hicieron un casting. Me llamaron para hacer una propaganda piloto y les gustó mi personalidad, entonces la esposa del señor Jorge Benavides, Karin Marengo, me preguntó si quería trabajar con ellos y acepté encantada”, dijo la actriz en entrevista con La República.

Con 27 años, Gabriela Serpa se ha ganado un espacio en el programa humorístico y resaltó “la calidad humana” que tienen sus compañeros en ‘El Wasap de JB’.

“Somos como una familia, nos apoyamos, nos protegemos. De todos los trabajos que he tenido es en el que más me he sentido bien, supercómoda”, dijo.

Gabriela Serpa agregó que para ser actriz cómica es muy importante “el carisma, la sinceridad, ser espontánea, no sobreactuar, lo más natural que salga es lo mejor”.

Además, la integrante de ‘El Wasap de JB’ comentó que la razón de que el programa sea uno de los más vistos a nivel nacional es porque tocan temas coyunturales.

“La gente se ha encariñado bastante con los personajes, con Dayanita, con Joao, conmigo, con JB que tiene años en la TV. Además, hemos acompañado a la gente en esta pandemia", agregó.

Acerca de que ‘El Wasap de JB’ fue uno de los pocos programas que continuó las grabaciones pese a la pandemia del coronavirus, Gabriela Serpa especificó que se siguieron todos los protocolos.

“Latina tiene cada 15 días sus pruebas rápidas, siempre en la entrada se vigila que todo esté desinfectado para cuidar a los trabajadores y sus familias”, indicó.

Gabriela Serpa dijo que antes de la pandemia tenía una vida muy activa: iba a la universidad, al gimnasio, tenía mucho contacto social y el cambio le ha afectado bastante.

“A veces la gente dice ‘los artistas no se deprimen’, pero somos humanos y sentimos, podemos estar haciendo reír, pero de repente tenemos algún familiar que ha fallecido o ha sido contagiado. Uno nunca sabe la vida de nadie, pero todos hemos perdido algún ser querido por esta pandemia, que ha sido y aún es muy dura”, mencionó.

Gabriela Serpa indicó que Jorge Benavides que es un líder “muy centrado, muy discreto, pero es buen jefe, te aconseja, te dice ‘oye acá puedes hacer esto o lo otro’, te da los tips para que puedas crecer como artista, de él aprendemos mucho cada día”.

Finalmente, la actriz cómica contó cómo lidia con los comentarios negativos en redes sociales: “A mí me llega de todo, de la A a la Z. Si tú estás frente a una red social te vas a tener que ‘soplar’ todos los comentarios porque hay libertad de expresión. La gente puede opinar, con tal de que no te insulte y no haya comentarios subidos de tono y, si los hay, es imposible pararlos, así que no hago caso, a veces los borro, pero no me tomo tan a pecho las cosas negativas que puedan decir de mí porque si estuviera pendiente de ello estaría enferma, no tendría vida”.

