El imitador Jorge Benavides contó que el público disfruta de su personaje ‘Richi Swing’, y debido a la coyuntura política lo seguirá haciendo.

“Richard Cisneros es un personaje peculiar, rico para parodiar. En tanto ‘Richi Swing’ es querido por el público, no lo señalan como al original, les ha gustado mucho pues se refleja en las cifras del rating”, comenta ‘JB’.

Hace unos días fue tendencia en las redes sociales el micrófono de ‘El wasap’ durante una de sus conferencias...

Eso fue muy divertido, se me ocurrió eso y ha reventado en todos lados. Pero tienen que ver el programa este sábado (hoy) a las 8 de la noche .

Richard Cisneros dice que estás ‘muy gordito’ para imitarlo...

Lo escuché y también habló de sus pestañas, y se nota que tiene mucha correa. Todo lo que hacemos es sin ofenderlo y le ha gustado. Es más, hasta me he dado cuenta de que nos reta, porque ahora se cambió de look porque salió con el pelo medio colorado.

Debe ser un reto escribir el guion porque el original es muy ‘gracioso’...

Totalmente. El público también me hace esos comentarios y, bueno, nos rompemos la cabeza creando cosas divertidas. Hay que darle su sazón cada semana y, a este paso, lo estaré imitando hasta fin de año.

¿Se vienen novedades en el programa?

Por ahora no, estamos contentos con la aceptación del público, pues responde bien a las nuevas parodias que les presentamos. No hemos parado en el año y las medidas de bioseguridad han sido efectivas. Nadie se ha contagiado, nos hacemos las pruebas de descarte constantemente.