El humorista Kike Suero criticó al espacio liderado por Jorge Benavides, ‘El wasap de JB’, por continuar grabando a pesar de la cuarentena nacional y aislamiento social.

“Hay formas de hacer humor. La prioridad de América Televisión es cuidar a todos sus artistas y a todo el personal que trabaja en el canal. Considero que todos deben acatar las órdenes del Gobierno. Primero es nuestro bienestar”, expresó Suero.

De otro lado, el integrante de ‘El reventonazo de la chola’ contó que junto a Ernesto Pimentel y a sus compañeros del elenco se han organizado para llevar ayuda a las familias más vulnerables.

“Todos somos hijos de Dios, tenemos que ayudarnos entre nosotros y compartir. A mí no me van a contar cómo es la pobreza ni el hambre porque lo he vivido en ‘carne propia’. Sé lo que no es comer dos o tres días, es complicado, así que debemos unirnos y darnos la mano”, precisó.