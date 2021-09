Alejandra Baigorrea destaca la actitud de Elías Montalvo: “Tiene las ganas de ser el mejor”

Este miércoles fue una edición especial de EEG El origen tras lo sucedido con Elías Montalvo, pues desde el principio del programa se abocó sobre su estado de salud.

Una vez que Elías Montalvo apareció en el programa y dio detalles sobre su estado de salud, hubo un momento donde sus compañeros se dirigieron hacia él. Este fue el caso de Alejandra Baigorrea, quien tuvo unas bellas palabras hacia su compañero, que se encuentra hospitalizado en la clínica tras ese terrible accidente.

“En la vida me he vuelto media ermitaña con los amigos, pero eso no quiere decir, que a Elías lo considero mucho. Desde que entro, me gustaba enseñarle las competencias porque lo veía con ganas. Algo que yo quiero resaltar de él son las ganas que tiene de ser el mejor en todo lo que hace”, afirmó la chica reality.

“Lo que me gusto de él, es que no tienes que conocerlo para darte cuenta que es una buena persona . Yo en él veo reflejado, a mí, hace 8 años”. comentó Alejandra ¿Por qué? le preguntaron los conductores Gian Piero y Johanna.

“Él me dijo que quería sacar su marca de ropa y mucha gente lo quiere hacer, a veces lo deja y él tenía mucha pasión y las ganas que tiene de sacar adelante a su familia. Aprovecha ahora que has vuelto a nacer y utiliza esa energía y yo te aseguro que vas a hacer alguien porque la luchas. Sigue adelante”, sentenció la empresaria de ropa.

