Elías Montalvo se pronunció desde la clínica a donde fue llevado, tras sufrir una impactante caída en Esto es Guerra. El joven tiktoker reveló que no sufrió ninguna lesión; sin embargo permanecerá en el centro médico en observación y espera regresar a la competencia ‘más fuerte’, una vez esté restablecido.

“¿Qué tal amigos? Hago esta historia para decirles que me encuentro estable, gracias a Dios tengo un ángel de la guardia que me cuida mucho siempre”, manifestó Montalvo desde sus Instagram stories.

Agregó que el médico le informó que los resultados de sus exámenes fueron positivos. “No tengo ninguna fractura. Me sacaron tomografías, radiografías en el pie, en las piernas, en la columna, en todos sitios y estoy bien”, manifestó el tiktoker.

Elías Montalvo se pronuncia tras su caída en EEG (Video: Instagram)

“Simplemente ha sido un golpe en el pie izquierdo, el cual me vendaron. El otro pie está bien, y de ahí no me duele nada”, manifestó, antes de agradecer la preocupación de los fans y anunciar que espera regresar a Esto es Guerra.

LA CAÍDA DE ELÍAS MONTALVO DE JUEGO DE ALTURA EN ESTO ES GUERRA

Elías Montalvo sufrió una caída desde uno de los juegos de altura en plena emisión EN VIVO de Esto es Guerra, desatando la preocupación y temor de tanto participantes del reality como de los telespectadores.

Montalvo fue llevado en una ambulancia a una clínica particular, donde le realizaron todos los exámenes para descartar una lesión de consideración.

Al respecto en América Noticias informaron que un operador soportó manualmente la llamada ‘línea de vida’ que sujetaba al tiktoker, mientras que impactó contra un triplay y no contra el suelo.

MAGALY MEDINA AFIRMA QUE ELÍAS GRITABA DE DOLOR Y LAS CHICAS LLORABAN

Magaly Medina reveló en su programa que una fuente le reveló que tras la caída, el joven tiktoker gritó de dolor, mientras que las chicas del programa lloraban nerviosas.

“Lo que me dicen es que cuando él cae se escucha los gritos de dolor, dicen que eran tan fuertes que las chicas del programa se pusieron a llorar mientras que los integrantes hombres miraban todos con preocupación”, manifestó la ‘Urraca’ sobre la caída de Elías Montalvo en Esto es Guerra.

