Elías Montalvo es el nombre que está en boca de todos tras el accidente del que fue víctima en el reality Esto es guerra, cuando por culpa de una falla técnica terminó cayendo al suelo de forma intempestiva durante uno de los juegos del programa. En esta nota te contamos los detalles del caso y todo lo que se sabe hasta el momento.

Todo ocurrió la noche del martes 21 de setiembre cuando Elías Montalvo perdió el juego y debía caer al vacío, pero siendo sujetado por una soga a la que llaman línea de vida. Sin embargo, un error técnico hizo que el guerrero caiga estrepitosamente al suelo, haciendo que el programa detuviera su transmisión en vivo.

En las imágenes se observan como, mientras Elías Montalvo está en el suelo, sus compañeros que se encuentran en los alrededores entran en pánico y todo se descontrola.

Elías Montalvo caída Esto es Guerra

EL SHOW DEBE CONTINUAR

En redes sociales los usuarios cuestionaron a Esto es Guerra y sus conductores por haber continuado con el programa en vivo y realizar otros juegos tras volver del corte. Momentos antes, Johanna San Miguel dijo que la altura en la que se encontraban los participantes era de 40 metros.

Momentos después, al notar la convulsión que se generó en redes sociales, Johana y Gian Piero Díaz tuvieron que salir al frente y contar cual era el estado del guerrero que había protagonizado tremendo accidente.

Elías Montalvo salió caminando de EEG: indican Johanna y Gian Piero tras aparatosa caída

JOHANNA SAN MIGUEL Y GIAN PIERO SE PRONUNCIAN

“Queremos aclarar por si acaso que Elías está estable. Elías está bien, está obviamente en observación”, inició hablando Johanna totalmente desencajada.

“Él inmediatamente ha sido trasladado a una ambulancia para que le hagan todos los chequeos, él ha salido caminando obviamente del estudio, eso nos dio tranquilidad”, dijo Gian Piero Díaz.

ELÍAS FUE LLEVADO EN CAMILLA

América Noticias reveló detalles e imágenes no vistas de lo que fue el traslado de Elías Montalvo a una clínica local tras haber sufrido una aparatosa caída durante una prueba de altura en Esto es Guerra.

El guerrero fue llevado a la clínica angloamericana donde permanece internado y recibe los cuidados necesarios. en medio de la incertidumbre, se pudo confirmar que el guerrero estaba a salvo y que ya había sido sometido a varios exámenes para descartar lesiones.

Elías Montalvo fue retirado en camilla tras su caída en Esto es Guerra





ROSÁNGELA ESPINOZA LLEGÓ A CLÍNICA

Las cámaras de Magaly Medina llegaron a la clínica Angloamericana para conocer más detalles de la salud del chico reality Elías Montalvo , quien se cayó de un reto de altura en Esto es Guerra, durante el programa en vivo. En el lugar se observó a su compañera Rosángela Espinoza.

“Evidentemente ella no quiere hablar, está en shock, está llorando como vemos, yo creo que no la atosigues con tus preguntas. No quiere hablar, no creo que lo quiera hacer, está muy preocupada”, dijo Magaly a su reportero para que deje de insistir con las preguntas.

ELÍAS REAPARECE DESDE LA CLÍNICA

Elías Montalvo se pronunció desde la clínica a donde fue llevado. El joven tiktoker y hoy ‘guerrero’ reveló que no sufrió ninguna lesión. Eso sí, seguirá en el centro médico en observación y espera regresar a la competencia ‘más fuerte’, una vez esté restablecido.

“¿Qué tal amigos? Hago esta historia para decirles que me encuentro estable, gracias a Dios tengo un ángel de la guardia que me cuida mucho siempre”, manifestó Montalvo desde sus Instagram stories.

Elías Montalvo se pronuncia tras su caída en EEG

PETER FAJARDO TOMARÁ ACCIONES

Peter Fajardo, productor del reality anunció que se reunirá con la empresa encargada de la seguridad de los juegos de altura para saber lo que realmente ocasionó la estrepitosa caída de Elías.

“Nosotros contratamos a una empresa que nos da una línea de vida y estoy mañana reuniéndome con ellos para que me den un informe de lo que han pasado. Toda la seguridad es de ellos”, manifestó.

AMÉRICA TV ENVÍA COMUNICADO

“América Televisión lamenta profundamente lo ocurrido en el programa ‘Esto es guerra’, que produce ProTV para América. A esta hora (más de la 1 a.m.), y después de varios exámenes, se nos ha informado que el sr. Montalvo sufre solo de contusiones leves y sería dado de alta esta misma noche”, empieza el comunicado.

“En América Televisión estamos plenamente comprometidos con la seguridad y el bienestar de nuestros colaboradores e invitados y hoy, junto al equipo de producción haremos una minuciosa revisión para determinar las causas de lo ocurrido y, sobre todo, evitar que se repitan situación como esta en el futuro”, añadió la carta.

Los conductores del programa Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz, y sus compañeros Tepha, Rosángela, Alejandro Pino, Luciana Fuster, Karen Dejo y Korina Rivadeneira enviaron vibras positivas a Elías Montalvo. (Foto: Instagram)