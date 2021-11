Tras caer en sentencia junto a Ruby Palomino, Elías Montalvo reveló que cantará con Lucía de la Cruz en la siguiente gala de El Artista del año. El guerrero quiere seguir en competencia y por eso invitó a la intérprete criolla para este sábado.

“Invité a Lucía porque ella es una grande, una maestra de la canción peruana. Estoy muy agradecido con Lucía por aceptar acompañarme este sábado, ¡hasta ahora no me lo creo! Estoy nervioso, pero Lucía me da mucha seguridad. Soy un joven que tengo muchas ganas de aprender y demostrar de qué estoy hecho”, indicó Elías Montalvo.

LE ENVÍA MENSAJE A RUBY PALOMINO

Además, precisó que su intención es continuar en el reality, pese a que tiene a una gran contrincante como lo es Ruby Palomino. “Respeto la carrera de Ruby Palomino, sin embargo, no hay que olvidar que aquí sé está buscando a El artista del año”, señaló.

Finalmente señaló que cuenta con todo el respaldo de sus compañeros de Esto es Guerra, quienes vienen pidiendo votos para él a través de las redes sociales.

“Le deseo toda la suerte del mundo, pero no la tendrá fácil, porque gracias a Dios, tengo todo el apoyo de mis compañeros de EEG”, puntualizó.