Elías Montalvo se confesó. Este miércoles, el exchico reality estuvo en exclusiva en Amor y Fuego y confesó que mantuvo un romance con el productor de Esto es Guerra, Peter Fajardo, aunque aclaró que nunca formalizaron su relación.

Asimismo, al ser consultado por Gigi Mitre si empezó a salir con Peter pese a que todavía seguia enamorado de su ex, Luis Guzmán, el tiktoker asintió. “A mí me late que Peter se ilusionó mucho y a ti no te llegó a gustar y el se quedó despechado”, dijo la conductora del espacio de entretenimiento de Willax.

“No puedo decir lo que siente él... nosotros teníamos las cosas claras”, se defendió Elías Montalvo, al mismo tiempo que negó que el productor le consiguiera canjes.

ELÍAS NIEGA ROMANCE CON CHOCA

Rodrigo González aprovechó el momento y le preguntó a Elías si había salido con el conductor de Estas en Todas, Choca Mandros. “Lo conozco, es un amigo”, aseguró el chico reality. Además, también descartó haber tenido un romance con Julio Cevallos.

Elías Montalvo confesó que mantuvo un romance con Peter Fajardo, aunque aseguró que aún tenía sentimientos por Luis Guzmán.

