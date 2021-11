Elías Montalvo fue presentado en El Artista del Año, pero lo sentencian en la primera gala

Uno de los participantes que más sorprendió en el reality El Artista del Año fue Elías Montalvo. Gisela Valcárcel se emocionó al confirmar que se uniría a la última temporada del reality de baile y canto, sin embargo, su esfuerzo en la primera gala no fue suficiente pues fue sentenciado junto a Christian Domínguez.

Desde las canteras de EEG, Elías Montalvo llegó con la actitud y ganas de demostrar de que realmente está hecho como profesional y ser humano.

El joven pisó la pista de baile y en su primera presentación entonó el “Arbolito” y “Ojitos Hechiceros” del fallecido Jhonny Orozco. Espera, además, que sus fans puedan apoyarlo a través de la competencia.

EMOCIONADO CON SU PARTICIPACIÓN

“No soy un bailarín profesional, Y no es nada fácil bailar, al mismo tiempo cantar y actuar; soy terco, cuando me comprometo con algo doy un 200%. Quiero que la gente conozca más de mi talento. Trabajo desde que era muy chico, estoy encantado de que me haya invitado a ser parte de la nueva temporada de El Gran Show”, recalcó

Gisela Valcárcel le agradeció por haber aceptado ser parte de la nueva temporada del programa sabatino. Y destacó su paso por el grupo Skándalo con gran éxito.

MÁS INFORMACIÓN: