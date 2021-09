Tras la caída que sufrió Elías Montalvo en uno de los juegos de altura en Esto es Guerra, en Twitter muchos usuarios recordaron la ocasión que Austin Palao se negó a participar en uno de estos juegos de altura y el tribunal anunció su salida del reality EN VIVO.

Ocurrió en enero de este 2021. Muy asustado Austin Palao afirmó que sintió ‘que se iba a morir’ en este juego de altura.

“Este tipo de competencias, me gustan, pero es preciso que se tenga el mayor cuidado posible... No pude llegar a la zona porque la línea de vida me jala. Sí sentí un vértigo increíble, sentí literalmente que me iba a morir”, manifestó el entonces integrante de EEG.

Elías Montalvo sufre aparatosa caída de un juego de altura en Esto es Guerra

(Ampliación en breve)

