Las cámaras de Magaly Medina llegaron a la clínica Angloamericana para conocer más detalles de la salud del chico reality Elías Montalvo, quien se cayó de una altura de 40 metros en Esto es Guerra durante el programa en vivo. En el lugar se observó a su compañera Rosángela Espinoza.

Según las imágenes, la chica ‘selfie’ se mostraba totalmente desencajada y llorando en los exteriores de la clínica local tras visitar a su compañero.

“Evidentemente ella no quiere hablar, está en shock, está llorando como vemos, yo creo que no la atosigues con tus preguntas. No quiere hablar, no creo que lo quiera hacer, está muy preocupada”, dijo Magaly a su reportero para que deje de insistir con las preguntas.

EEG: Rosangela rompe en llanto y luce en shock en exteriores de clínica donde está Elías Montalvo

En el lugar también se encontraba los familiares directos de Elías Montalvo, como su madre, y al productor de Esto es Guerra, Peter Fajardo. Ambos estaban conversando al interior del establecimiento de salud.