Elías Montalvo se pronunció en redes sociales tras la polémica que se levantó cuando dijo que Hugo García lo había dejado de seguir en Instagram luego de decir que era su ‘crush’ (amor platónico), declaraciones que le valieron cientos de críticas al novio de Alessia Rovegno, a quien calificaron de ‘homofóbico’.

“No tengo por qué dar explicaciones de nada pero en ningún momento salió de mi boca ni dije que Hugo era homofóbico. Incluso yo no metí el tema de Hugo García, no me interesa si me ha dejado de seguir o no. Me preguntaron y dije que sí, yo puedo responder todo lo que tenga que ver con mi vida privada, no tengo contrato con nadie para dejar de contestar cosas”, dijo el tiktoker.

Asimismo, lamentó si a la ‘generación de cristal’ le afectó lo que dijo de su excompañero de EEG y aseguró que no busca colgarse de su imagen. “Yo no me meto con nadie, no busco cámara, ya no estoy en el medio, no me interesa y punto. Déjenme en paz, los haters, la generación de cristal ya dejen de atacarse y vayan a leerse un cuento y a dormir ”, arremetió Elías Montalvo en sus historias de Instagram.

Por otro lado, indicó que se sentó en el programa de Shirley Arica porque le cae bien y contestó todas sus preguntas en buena onda. “Yo no ofendí a nadie, no dije nada malo de nadie, dije las cosas que me competen de mi vida personal, lo que me pasó a mí, lo que yo viví que a nadie más le compete decirlo. Fue solo eso”, acotoó.

Finalmente, pidió a sus críticos que dejen de atacarlo y que vivan sus vidas ‘tranquilos y felices, como yo lo hago’.

Elías Montalvo se cansó de los ataques y pidió a sus ‘haters’ que lo dejen en paz. Video: Instagram

HUGO GARCÍA: NO SOY HOMOFÓBICO

El novio de Alessia Rovegno se comunicó con Amor y Fuego y negó que haya eliminado a Elías Montalvo porque dijo que le parecía guapo. En ese sentido, explicó que cada cierto tiempo deja de seguir a personas que en algún momento de su vida conoció pero ya no frecuenta.

“Cada cierto tiempo filtro gente de mi Instagram que sigo porque en algún momento he trabajado, conocido haciendo deporte o en algún viaje, y puede que ya no frecuente. Es algo normal que mucha gente hace, no porque tenga algo contra esa persona, para nada, pero en el programa dieron a entender como si hubiera sido porque yo pueda ser homofóbico”, dijo Hugo García.

Asimismo, indicó que si fuera homofóbico no tendría amigos de la comunidad LGTBIQ+ en sus redes sociales y que dejó de seguir a Elías Montalvo, hace tiempo, no recientemente.

