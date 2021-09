ANGUSTIADO. Luego de la fuerte caída que protagonizó Elías Montalvo en Esto es Guerra, el conductor Gian Piero Díaz se pronunció en el programa de ‘Amor y Fuego’ y manifestó el desconcierto total que le causó este panorama.

“Nadie tiene un manual para saber como responder ante una situación así”, sostuvo el conductor afirmando que efectivamente la caída de Elías pudo terminar en una desgracia.

En otro momento, Gian Piero Díaz reveló que se comunicó a tempranas horas con Mariana Ramírez del Villar para saber más de cerca la situación del chico reality, remarcando que “gracias a Dios no había pasado nada” y que solamente fue un susto.

“Yo sí creo que es importante que le hagan mira... todos los exámenes habidos y por haber. Aunque parezcan los más tontos, creo que es importante que le hagan todos los exámenes para poder estar tranquilos”, remarcó.

Respecto a la continuidad de los juegos de altura en el programa de Esto es Guerra, el conductor de televisión se mostró a favor que estos sean suspendidos porque pone en peligro a los concursantes.

“Desde mi punto de vista considerar, si es necesario no hacer retos de altura. Sí tú me preguntas a mí, te pido que no es necesario, que no hace la diferencia y que arriesga demasiado, yo prefiero que jueguen tortazos mil veces porque sé que nadie se va a morir de un tortazo”, añadió.

Finalmente, Gian Piero remarcó que tenían a una empresa dedicada a velar por la seguridad de los chicos reality, sin embargo, algo falló.

“No vale la pena arriesgar la vida, ni la integridad porque no, porque no, todos somos humanos, todos cometemos errores, algo puede fallar, nada es perfecto, nada, nada. El miedo que hemos sentido ayer de que algo le haya pasado a Elías era horrible, todo el mundo daba vueltas en el estudio como pollos sin cabeza. Yo creo que lo del reto de altura no debería ir más y te lo digo tajantemente”, declaró.

ELÍAS MONTALVO CAE AL VACÍO

Elías Montalvo protagonizó fuerte caída en vivo luego de una falla en la prueba denominada ‘Ritmo A Gogo’. El lamentable suceso pasó cuando el participante de Esto es Guerra y otros compañeros se encontraban a una considerable altura para responder una secuencia de nombres de animales.

La abrupta caída que sufrió Elías Montalvo fue cuando perdió el juego y la línea de vida no lo sostuvo en el aire, cayendo de esa manera al piso. Ante los hechos, el programa tuvo que parar su transmisión.