Elías Montalvo y Christian Domínguez protagonizaron un tenso momento en el inicio de la segunda gala de “El artista del año”, luego que se revelaran las opiniones que emitieron respecto al otro en el confesionario del realiy.

El integrante de “Esto es Guerra” había señalado que el vocalista de la “Gran Orquesta Internacional” se confió mucho en su trayectoria y solo se paró a cantar en la primera gala.

Elías defiende su trayectoria:

Al ser refutado por el cantante de cumbia, Elías explicó:” “Creo que a lo que quise llegar es que está bien que Christian sea experimentado, tenga mucha cancha y trayectoria, pero por ser joven no me gusta que me minimicen y tampoco que me reten”, respondió.

“Yo respeto la trayectoria de todas las personas que tienen mucha experiencia en el escenario. Pero no me gusta que por mi edad me puedan calificar o minimizar, porque cuando a mi me retan sacan lo mejor de mí”, añadió.

La nueva temporada de “El artista del año” llegó a las pantallas de América Televisión el pasado 13 de noviembre con un nuevo formato después de casi cinco meses desde la última edición.

Deyvis Orosco, Tilsa Lozano, Adolfo Aguilar y Morella Petrozzi serán los especialistas que evaluarán a los participantes que buscarán llevarse la copa del nuevo formato del reality de canto, baile y actuación.

VIDEO RECOMENDADO:

El Artista del año: Christian Domínguez y Giselo reviven el clásico “Tic Tic Tac”

Antes de su presentación en la primera gala de 'El artista del año', Christian Domínguez se atrevió a bailar junto a su compañero de 'América Hoy' el clásico tema 'Tic Tic Tac'. (Fuente: América TV)