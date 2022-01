AMOR A LA MEXICANA. Luego que Elías Montalvo confesara que él y Peter Fajardo estuvieron en saliditas, para ver si pasaba algo más. El exchico reality se fue corriendo a México para reunirse con Luis Guzmán, con quien retomó su relación hace unas semanas.

En Instagram, el tiktoker compartió videos con su mexicano, quien lo recibió románticamente con flores en mano. “Su carita”, fue la única descripción que puso Elías Montalvo, acompañado de emojis de corazón.

Además, el exsaliente del productor de EEG publicó imágenes comiendo tacos y tomando tequila, en compañía de Luis Guzmán y unos amigos.

En la última entrevista con ‘Amor y Fuego’, Elías Montalvo reveló que pensó que podría pasar algo más con Peter Fajardo, pero eso no sucedió. “No éramos pareja, pero salíamos (…) Pensé que podía pasar algo más, pero realmente, antes de estar con una persona tú la conoces y te das cuenta que ya no te gustan algunas cosas”, agregó.

Elías Montalvo confirmó que tiene planes de quedarse en México

El tiktoker no fue renovado para ‘Esto es Guerra’, o el nuevo formato de ‘Esto es Habacilar’, y al ser consultado sobre sus planes a futuro, no dudó en confirmar que sí tiene pensado ir a México para estar con su pareja.

“Estoy en eso, estamos en eso (en viajar a México) (¿Estás enamoradísimo? Para dejar todo e irte para allá con él) Sí, totalmente”, enfatizó.

VIDEO RECOMENDADO

¡Se confiesa! Elías Montalvo sobre Peter Fajardo: “Salíamos, pensé que podía pasar algo más” (VIDEO: WILLAX TV)