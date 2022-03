¿QUÉ FUE? Elías Montalvo publicó un video llorando en Instagram con un sentido mensaje. Además, el exchico reality dio a conocer que se alejará de sus redes sociales por un tiempo para tener un tiempo de recuperarse.

“Y sí cerramos redes por un tiempo. Creo que después de tantas cosas que pasaron rápido y en tan poco tiempo no me he tomado el tiempo que necesito para mí y para ordenarme y sentirme bien”, escribió el tiktoker.

Al parecer el exsaliente de Peter Fajardo viene siendo víctima de comentarios negativos, según se entiende en el mensaje. “Hay veces que juzgamos cómodamente detrás de un teléfono todo lo que vemos sin saber lo que hay detrás. Y no nos damos cuenta de cuánto daño hacemos y cuán insensibles somos juzgando”, indicó.

Elías Montalvo tras alejarse de redes sociales: “No siempre podemos estar fuertes”

El exintegrante de ‘Esto es Guerra’ indicó que no se siente bien y pidió a sus seguidores no dar comentarios negativos, sino promover el amor.

“No siempre tenemos que estar fuertes, hoy me siento así . El único consejo es no tiren hate, más amor en el mundo, menos odio”, expresó.

No obstante, Elías Moltalvo, quien se encuentra actualmente en México junto a su novio, aseguró que volverá a las redes sociales tras su descanso: “Prometo que volveré más fuerte que nunca, prontito, los amo”.

