Elías Montalvo estuvo este miércoles en Amor y Fuego y se confesó. El tiktoker habló de su actual relación con el mexicano Luis Guzmán, de su pasado romance con Peter Fajardo y también acerca de su paso por Esto es Guerra.

En un momento, Gigi Mitre le recordó su caída en el reality de competencia, desatando su emoción. “Creo que hablar de ese tema es hasta ahora, para mí, delicado. Cada vez que veo las imágenes me da un cierto miedo, siento que hasta ahora es un trauma. No borro la imagen de cuando caía, es un poco difícil hablar de esto”, comentó con la voz quebrada.

Asimismo, negó que la producción del programa lo haya presionado para que los deslinde de la responsabilidad por el accidente. “Cuando yo estaba en el hospital nadie me dijo que diga cómo me siento... la gente que me conoce sabe que yo soy así, no me gusta mentir, hacer daño o irme por la maldad de denunciar algo... no me gusta sacar provecho”, acotó Elías Montalvo.

Finalmente aseguró que la caída fue un error humano.

Elías Montalvo recordó su fuerte caída en Esto es Guerra hace varios meses. Aseguró que producción del reality no le pidió que los deslinden de responsabilidad y que actuó como se sintió.

ELÍAS NO ES RENOVADO EN EEG

Elías Montalvo fue consultado por si por ‘salir’ con el productor de EEG tenía algunos beneficios sobre los demás integrantes, a lo que se negó y aseguró que estuvo allí por su talento y pegada con el público. Además, mostró su sentir al no ser renovado en la competencia.

“No me han contrato por el formato. Creo que es un formato donde siempre se ha visto modelos, chicos y chicas altos... creo que yo no cumplo con las condiciones y se acepta ¿no?”, dijo en conversación con Rodrigo González y Gigi Mitre.

