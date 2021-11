El cantante Luigi Carbajal calificó como talentoso al tiktoker Elías Montalvo, quien participa en ‘El artista del año’, y que así como él perteneció al grupo ‘Skándalo’, pero le sugiere que siga preparándose para que pueda convertirse en un buen cantante. Además, señaló que acaba de grabar un tema a dúo con su compadre Ricky Trevitazzo que ya empezó a sonar en las radios nacionales.

“He visto algo de su participación en el programa ‘El artista del año’ y veo que tiene talento, se desenvuelve bien ante cámaras... al principio no sabía que había formado parte también de Skándalo, tuve que revisar unos videos y tener la certeza de lo que me habían comentado, pues no conozco bien a los que formaron parte de la última generación del grupo. El mejor consejo que le puedo dar es que siga preparándose, uno nunca deja de aprender, de mejorar y podrá convertirse en un mejor cantante”, enfatizó Luigi Carbajal.

¿No descartarías apoyarlo en el programa?

Para nada, creo que siempre es bueno apoyar a los más jóvenes. Además, todos saben que Skándalo fue parte de mi vida. Aunque ahora estoy trabajando junto a mi compadre Ricky Trevitazzo, con quien acabamos de grabar un tema que se titula ‘Fue difícil’ y ya está sonando en varias emisoras. Estamos marcando un nuevo camino en nuestra carrera musical.

¿Ustedes vienen trabajando juntos desde la pandemia?

Así es, cuando se fueron abriendo espacios para poder hacer shows nos empezaron a llamar y fuimos mucho a provincia. Por eso decidimos grabar un tema y seguir trabajando como dúo, Luigui y Ricky, pues aún tenemos nuestras fans que nos quieren y nos divertimos en los shows cantando diversos géneros.

¿Qué recuerdos tienes del grupo Skándalo?

Ufff, los mejores, fue una etapa linda de mi vida, pues siendo chibolito pude crecer como artista, ganarme un nombre en la música, y desarrollar mi talento. Además, claro de haber podido viajar a muchos países de América y Europa realizando giras.

¿Cómo van los preparativos para la boda?

El próximo año será un año para ahorrar dinero y en el 2023 poder hacer una bonita celebración, mi novia se lo merece, y como le he dicho ‘será la única vez que nos vamos a casar’, así que vamos a celebrar con la familia y los amigos. Tenemos una linda relación, hay mucho amor, respeto y lealtad, así que cada día va creciendo nuestra relación.