Elías Montalvo fue eliminado de la pista de canto de ‘El Artista del Año’. El chico reality se mostró agradecido con Gisela Valcárcel por la oportunidad y aprovechó el momento para enviarle un mensaje a todas las personas que lo critican. Como se sabe, el ‘guerrero’ fue envuelto en una polémica por un supuesto romance con Peter Fajardo, productor de Esto es Guerra.

“Soy jodido, espeso, cargoso, busco la manera de querer aprender, he dado todo de mí... Cada vez que me hablan de mi familia me dejan sin palabras, con muchas lágrimas y no sé qué decir la verdad, soy muy sentimental cuando me tocan a mi familia”, dijo.

Además, recalcó que estas semanas han sido super difíciles para él en el tema personal y señaló que cuando la popular ‘señito’ le habló sobre sus detractores, no dudó en conmoverse.

“Estoy un poco más tranquilo, han pasado tres semanas desde que me vienen tirando hate, desactivé mis comentarios para que no me afecte porque soy de las personas que lee, lee y lee y se sugestiona mucho, pero ya estoy aprendiendo a lidiar con eso”, sentenció.

Elías Montalvo también remarcó que él sabe la clase de hombre que es, pese a los comentarios que le han llovido en los últimos días. El programa ‘Amor y Fuego’ difundió imágenes del chico reality en el vehículo de Fajardo y dejó entrever que existiría algún tipo de favoritismo en EEG.

“Que comenten que digan lo que quieran, uno sabe la clase de persona que es y las cosas que ha hecho bien o mal, entonces eso me tiene sin cuidado. Al inicio sí porque somos seres humanos y me afectaba mucho”, precisó.

ELÍAS MONTALVO SE VA DE ‘EL ARTISTA DEL AÑO’

Con el refuerzo de Lucía de la Cruz, Elías Montalvo brilló en el escenario de ‘El Artista del Año’, sin embargo, no pudo lograr que el público lo salve de la sentencia. El chico reality dijo sentirse feliz por la oportunidad.

“Me llevo muchas experiencias nuevas, aprendí muchísimo y seguiré aprendiendo de mis errores. Muy agradecido por la oportunidad, me voy feliz, desde ya haber llegado a ‘El Artista del Año’ es un triunfo para mí. No me voy a detener por nada ni nadie, por más piedras que se me crucen en el camino y por más hate que tenga”, señaló.