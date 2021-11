Elías Montalvo se salvó de la última gala de ‘El Artista del Año’ y causó polémica por eliminar al cumbiambero Christian Domínguez en las primeras semanas del reality de canto. El chico reality habló sobre las polémicas semanas que ha vivido a raíz de sus vínculos con el productor de Esto es Guerra, Peter Fajardo, según el programa Amor y fuego.

Respecto a las críticas del jurado del reality de Gisela Valcárcel, el ‘guerrero’ señaló que no está de acuerdo con el puntaje que le dieron, pero aseguró que lo respeta.

“No, pero siempre respeto a la gente que sabe, en este caso al jurado y aceptar las críticas, mejorar si es que continúo en competencia. Hay que aplicar los conocimientos y respetar a lo que dice el jurado”, remarcó.

ELÍAS MONTALVO Y SUS VÍNCULOS CON PETER FAJARDO

Al ser consultado por la complicada semana que ha pasado respecto a las imágenes que se difundieron donde aparece manejando el auto de Peter Fajardo, Elías Montalvo no se quedó callado y respondió.

“Si bien es cierto sí, he estado un poco estresado y con mucha carga, creo que parte de eso, gracias a esta oportunidad me ha podido sacar toda la carga y enfocarme más en lo que quiero y agradezco por la oportunidad, pero si bien es cierto somos humanos, no somos de piedra, nos choca todo”, sentenció.

Si bien no confirmó ni negó las especulaciones de un amorío, Elías Montalvo remarcó que sí le choca todo lo que digan de él, pues no está acostumbrado a los reflectores.

“Sobre todo yo que soy una persona nueva, que no estoy acostumbrado a este tema de mediático, que te sigan, que te acosen, sí me ha mortificado mucho a mí y a mi familia y pues se podría decir que no estoy tan a mi 100, lo intento, pero...”, añadió.