Christian Domínguez y Elías Montalvo se vieron las caras este martes en América Hoy, después de la polémica que se levantó cuando el tiktoker aseguró que era mejor cantante que el líder de la Gran Orquesta Internacional luego que cambos cayeran en sentencia en El Artista del Año el pasado sábado.

“Yo soy mejor que Christian y hasta mejor que David Bisbal”, dijo a modo de broma el chico reality de Esto es Guerra. Sin embargo, segundos después aclaró que respeta mucho la trayectoria de su compañero y que lo veía de pequeño cuando bailaba el ‘tictictac’.

Por su parte, la pareja de Pamela Franco reconoció que estaba molesto con Elías por lo que comentó hace unos días. “Yo estaba medio enfadado con Elías por lo que había comentado, pero ya con lo que ha dicho el día de hoy, en mi humildad o lo poco que sé, que te vaya súper bien”, indicó el cantante.

Por su parte, Elías Montalvo le aseguró que no podía molestarse con él porque le había invitado un ‘enrrollado’ detrás de cámaras.

CHRISTIAN Y ELÍAS SENTENCIADOS

El pasado sábado 13 de noviembre empezó la nueva temporada de “El artista del año”. Diversos artistas se presentaron en la gala, tales como Yahaira Plasencia, César Vega, Elías Montalvo y Christian Domínguez. Justamente, los dos últimos cayeron en sentencia y se enfrentarán por su permanencia en el programa.

En la reciente edición de América Hoy, Christian Domínguez aprovechó un momento para responder al chico reality Elías Montalvo, quien al ser consultado por si Domínguez es mejor cantante que él dijo “no creo”.

Según expresó el ‘Wachimán’, las declaraciones del tiktoker están fuera de lugar y considera que él no daría un mensaje similar por un tema de rivalidad. Además, ironizó con lo dicho.

“Si me preguntaran a mí sobre un cantante que sé que es cantante, o un actor que sé que es actor, yo diría: ‘bueno, sí, pero voy a dar mi batalla’. Por un tema de rivalidad no puedo decir: ‘no creo’, porque es como que, no sé, decirle a Adolfo Chuiman soy mejor actor que tú”, señaló.

“Hay que dejar que todo fluya, que se demuestre”, añadió Christian Domínguez, quien minutos después se enfrentó en un reto de canto al colaborador Édson Dávila, más conocido como Giselo.

Ambos hicieron gala de sus voces y se enfrentaron en un reto de canto en vivo, interpretando “Almohada” de José José. El jurado fue el público y Christian Domínguez obtuvo más votos de llamadas; sin embargo, dijeron que harían votación en redes sociales.

