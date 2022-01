Elías Montalvo se refirió finalmente a su orientación sexual, luego de los rumores que lo vinculan sentimentalmente con el productor de Esto es Guerra, Peter Fajardo. El chico reality abrió una ronda de preguntas en sus historias de Instagram y fue consultado sobre el tema.

En un primer momento, el tiktoker se mostró incómodo con un seguidor que le preguntó ‘¿Eres o no eres?’. “De verdad que esta pregunta, este chiste... no se cómo lo llamen, ya pasó de moda, y si quieres escribeme al privado y yo te lo digo, es más, te voy a etiquetar para que la gente se entere”, dijo indignado.

Sin embargo, más adelante otro de sus fans se refirió al asunto pero de una manera más respetuosa, lo que generó que Elías le conteste de la misma forma. “Bro, con mucho respeto ¿por qué no hablas de tu orientación sexual?”, le consultó.

“Con mucho respeto te voy a responder y pues nada, no tengo ningún problema con eso, pero creo que para mí no es el momento de hablar sobre eso así que también creo que se debe respetar eso, no me gusta hablar mucho de mi vida privada”, le contestó el chico reality. Asimismo, indicó que sus seguidores serán los primeros en enterarse cuando salga con alguien.

ELÍAS NO LE CIERRA LAS PUERTAS AL AMOR

Otro seguidor de Elías Montalvo le preguntó si estaba dispuesto a enamorarse en este 2022 y el tiktoker se mostró abierto a la posibilidad y hasta deslizó que su corazón ya podría tener dueño. “Yo estoy dispuesto a todo, nunca me cierro a nada, y si me tengo que enamorar este 2022, me enamoro, o quizá... ya estoy enamorado”, indicó.

