La vedette Elvira Palomino contó que se asustó por el temblor del lunes, con epicentro en Chilca, ya que se sintió bastante fuerte en Cañete y ella siempre está preparada con su mochila de emergencia.

“Ayer (lunes) estaba como siempre trabajando en mis cosas virtuales y de pronto sentí un temblor. Se ha sentido fuerte acá en Cañete, me asusté y tuve que sacar a mi hija porque el remezón fue fuerte. Gracias a Dios no se prolongó, porque hubiera sido fatal para todos lo que vivimos en el sur”, afirmó.

¿Tendrás tu mochila de emergencia?

Sí, obviamente. En verdad, todos tenemos que tenerla porque uno no sabe cuándo puede suscitarse un evento como un terremoto. Yo tengo todo preparado, aquí en el sur tiembla mucho.

Hablando de otro tema, ¿cómo va la chamba?

Bien, trabajando como siempre en mis redes sociales. Ahora, estoy viendo el tema de abrir mi ‘Onlyfans’, el mercado es amplio en lo virtual.

Todos tus proyectos quedaron paralizados…

Tenía muchos proyectos pero esto de la pandemia nos afectó a todos, en general. Ahora por la situación de esta enfermedad que está más potente, agresiva y letal el rubro artístico no volverá este año sino el otro.

De hecho los artistas han sido los más afectados...

Eso es obvio, pero también he visto a muchos de mis compañeros artistas que están viendo la forma de salir adelante, de reinventarse, de trabajar a través de sus redes sociales, poniendo negocios o cosas así. Los artistas estamos promocionando marcas, mandando saludos, vemos la forma de cómo generar nuestro dinero.

Tú haces show virtuales para generar ingresos.

Yo mensual hago mis shows por Zoom. Estaba manejando el tema de los shows privados, pero he parado un poco por los contagios que está bien horrible para todos y no quiero exponerme.

Pero no se gana como antes...

Yo no me puedo quejar, no gano un montón, pero sí puedo sostener a mí y mi hija del trabajo que hago. Tener un hijo es una gran responsabilidad, eso me ayuda a que continúe y siga luchando, encaminada a tener un negocio fijo que yo pueda manejar.

Ahora lo importante es seguir cuidándonos...

Con la bendición de Dios tengo salud, por el momento en mi familia nadie se ha contagiado de esa maldita enfermedad. Nosotros no bajamos la guardia porque hay mucha gente que se ha cuidado, pero igual se ha enfermado y no sabe cómo llegó el virus a su casa. Las cosas están bien complicadas, hay que cuidarse y darle con todo para salir adelante.

