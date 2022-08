La bailarina Elvira Palomino contó que se divirtió mucho cuando se convirtió en la ‘Teresita bamba’ y grabó un par de capítulos para ‘Al fondo hay sitio’. Además, dice que fue una increíble experiencia.

“Grabamos como los falsos Gonzáles, que contrató Koky (Paul Vega), y cuando los actores nos vieron se rieron mucho. Fue una gran experiencia volver a grabar después de tanto tiempo y que mejor que en ‘Al fondo hay sitio’ que es la serie más sintonizada”, señaló Elvira.

¿Qué te dijo Magdyel cuando te vio caracterizada como ella?

Ella es una gran actriz, la admiro mucho y me dijo: “Tú eres bailarina, yo te he visto, te conozco”, y le conté que hice unos capítulos de ‘Así es la vida’ y que fui bailarina. Todo muy bien, muy amable, sencilla, carismática como le caracteriza, pero se quedó sorprendida con la imitación, fascinada, se reía mucho.

Fue muy divertido cuando se encontraron con los verdaderos Gonzáles.

Todos cuando veían a sus dobles se reían. Fue una experiencia bonita y divertida. Mónica Sánchez cuando vio a los bambas, se sorprendió y nos dijo: “Así nos vemos de graciosos porque a nosotros nos da risa el papel que hacemos y la gente se ríe de nosotros’. Magdyel se quedó más sorprendida porque dijo que nos parecíamos mucho y se mataba de risa. Cuando estaba en el camerino caracterizándome todos los actores me decían Magdyel por el parecido.

Los falsos Gonzáles llegaron para alborotar a Las Lomas

Pasaste por un casting...

Conozco al encargado de casting de Al fondo hay sitio, porque hace años grabé algunas escenas en ‘Así es la vida’, y es la misma productora. No pasé por un casting porque ya conocen mi perfil, un poco cómica y cuando me propusieron que sea la doble de Teresita, me pareció súper interesante y dije ‘la hacemos’. Para mí fue una experiencia increíble y un regreso esperado, sobre todo en una serie que es muy sintonizada y espero poder grabar algunos capítulos más adelante.

‘Teresita’ protagoniza radical cambio de look para que su hijo no se avergüence de ella

“Al fondo hay sitio” está cada vez más interesante con los episodios de su novena temporada. Esta vez la popular ‘Teresita’ (Magdyel Ugaz) decidió someterse a un radical cambio de look para que su hijo no se avergüence de ella.

Resulta que el pequeño ‘Richard Wilkinson’ venía siendo víctima de bullying en su colegio porque sus compañeros de estudios se burlan de la excéntrica apariencia de su madre.

Al ver que su pequeño hijo sufre las burlas, la engreída de ‘Los Gonzales’ decidió cambiar de aspecto y aparentar ser una “pituca” para encajar en la alta sociedad limeña.

La familia de ‘Teresita’ mostró su desacuerdo por su cambio y le recalcaron que no puede aparentar ser una “pituca” porque le enseñaría a su hijo a vivir de apariencias, pero ella decidió hacer oídos sordos.

Finalmente, ‘Teresita’ hizo que ‘Tito’ (László Kovács) finja ser su chofer para llevar a ‘Richard Wilkinson’ a su colegio y así sus compañeros dejen de reírse de él. ¿En qué acabará esta mentira?