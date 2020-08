La bailarina Elvira Palomino cuenta que está trabajando full con los shows virtuales y le va super bien. Además no aguanta a faltosos ni malcriados en sus eventos.

“Recién estoy trabajando hace 3 meses en esto y lo mejor es que estoy en casa cuidándome. La verdad, para mí esto de los shows virtuales no tenía sentido, pero ya me estoy adaptando a este nuevo trabajo, a este nuevo mercado y va muy bien”, afirmó.

Asimismo, Elvira, señaló que ha logrado manejar bien el tema de los malcriados que a veces se hacen presente en sus shows virtuales.

“Manejo bien el tema del público. En la plataforma de Zoom, tengo la ventaja de silenciar los micrófonos y apagar las cámaras. Si cuando, de repente, interactúo con la gente aparece un faltoso, un malcriado lo saco de la sala, esa es una de mis reglas en el tema de mis shows”, manifestó.

¿Los choteas?

Así es . Yo mando un mensaje con el link del evento y también una advertencia que está prohibido que pongan cámaras y que los micrófonos estén activados. El primero que lo hace es expulsado de la salsa o del show. Están advertidos , esa es mi manera de trabajar.

De otro lado, contó que también toma sus medidas respectos a sus fotos y videos.

“Uno tiene que ingeniarse, también cuido que mis videos o las fotos de mi trabajo no se expongan en otras redes. Yo tengo un archivo de toda la gente que ha comprado algunos de mis ‘packs’ y están advertidos que puedo proceder judicialmente porque sé quién podría filtrar las fotos o videos. Hay que tener cuidado porque uno no sabe la maldad de la gente o como quieren utilizar este tema de mi trabajo”, indicó.

Mucha gente ve tus shows virtuales.

Creo que el público me avala, quiere ver a Elvira y to agradezco a todas esas personas, también trato de ver el tema de los precios, no cobró como antes por la situación que estamos pasando . El precio es alcance de los bolsillos de las personas que quieren ver un show, distraerse, desestresarse, es una nueva alternativa.