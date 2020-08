Por: Deyanira Bautista

Para Emilia Drago su familia ‘es el motor de su vida’ y esa misma motivación la comparte con Diego Lombardi, con quien tiene ocho años de relación y dos hijas, Luna y Lara. Cuenta que su matrimonio está basado en la comunicación y el respeto, pues el padre de sus niñas no le da motivos para desconfiar, aunque aclara que si una mujer llama a las tres de la mañana le dirá: ‘qué pasa’.

Emilia, comenzaste la cuarentena embarazada. ¿Cómo te fue?

Toda una experiencia. Escuchaba decir al presidente: ‘Quince días más, quince días más (de cuarentena) …’ acercándose a la fecha de mi parto me di cuenta de que mi hija iba a nacer en plena cuarentena. El parto fue bastante raro, nos hicieron las pruebas de Covid, pero aun así había protocolos que seguir y no dejaron que Diego entrará a la sala, fue muy difícil pasarla sola.

¿Cuánto tiempo de nacida tiene tu pequeña?

Lara tiene tres meses y la mayor, Luna, tiene dos años con ocho meses.

¿Diego Lombardi cambia pañales?

Somos una pareja que comparte las tareas desde el primer día que nació Luna. Él cambia pañales, las baña, las viste, las peina, no me preguntes si las peina bien o no, eso no importa. También cocina y ahora por la lactancia nos levantamos muchas veces en la noche, dormimos recontra mal, yo doy de lactar y él le saca el ‘chanchito’ a Lara.

Tus pequeñas tienen sangre de artista…

A Luna le gusta actuar, interpreta personajes muy divertidos y canta súper lindo. Trato de enseñarle a bailar, pero no me hace mucho caso.

¿Te gustaría tener un tercer bebé?

Ya no, cerré la fábrica. Es una maravilla ser madre, pero me quedo como mamá de dos niñas.

¿Cuánto tiempo llevas al lado de Diego?

En octubre cumpliremos ocho años de enamorados y en noviembre seis años de casados.

¿Y cuál es el secreto?

Tenemos una relación bastante sana, somos muy compañeros, tenemos buena comunicación, nos reímos. Creemos bastante en nuestra familia, es nuestro motor en la relación. Compartimos muchas cosas en común, nos damos nuestro espacio y en los momentos difíciles hablamos, vemos la forma de salir de los problemas. Jamás nos faltamos el respeto, tuve relaciones medio tóxicas, pero la vida me enseñó que así no era el amor.

¿Qué te enamoró de él?

Todos piensan que es serio, pero no, a mí me enamoró su ‘payasada’, su forma divertida de ser. Es una persona buena, amorosa y hay una admiración grande al verlo como papá, es un gran papá para mis hijas.

¿Se ven juntos hasta viejitos?

Seguro que sí, esa es la idea.

¿Cómo acostumbra a engreírte?

Le gusta sorprenderme bastante con la cocina, se inventa unas cosas, le gusta hacer salsas especiales para las pastas. Ahora último se le ha dado por hacer pan, se ha vuelto el ‘Panadero Lombardi’, todos los viernes prepara pan.

¿Y tú eres detallista?

Los dos, nos gusta bastante regalarnos cartas, sorprendernos con detalles, hemos coincidido en hacernos videos por nuestro aniversario.

¿Eres celosa?

Lo normal. No soy una loca de los celos que revisa el celular de su pareja, porque no tenemos nada que ocultar, pero si una mujer llama a las tres de la mañana, obvio que diré: ¡qué pasa!

¿No te ha dado motivos para desconfiar?

No, todo tranquilo.

¿Perdonarías una infidelidad?

Perdonar una infidelidad es de personas muy valientes, no te podría decir sí o no, estoy a la mitad, es cuestión de la situación. Conozco a personas cercanas que perdonaron una infidelidad y es difícil juzgarlas.

¿Eres de carácter fuerte?

Me considero una persona con bastante carácter y siempre digo lo que pienso.

Y ahora te alistas para presentar ‘Llámame mamá’, tu primer unipersonal virtual…

Sí, es un reto para mí, compartiré mis experiencias con otras mamás, nos divertiremos viendo a una mamá al borde del colapso, hablando de anécdotas de maternidad y más. Serán seis funciones en Joinnus Live, el 3, 4, 5, 10, 11 y 12 de setiembre, a las 9 de la noche.