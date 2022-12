Emilia Drago (34) y Diego Lombardi (47) estuvieron la noche del último viernes en el set de Magaly Medina, para hablar de su relación. Los actores contaron detalles inéditos de cómo se conocieron y cómo descubrieron que se llevaban 14 años de diferencia.

El actor reveló que en un primer momento estudió la carrera de Ingeniería de Industrias Alimentarias pero después decidió dedicarse a la actuación. Su esposa comentó que se quedó completamente sorprendida al enterarse de su primera vocación.

“Parecía como cuando le dije que tenía 14 años más que ella”, dijo Diego Lombardi, generando que Emilia Drago cuente cómo se conocieron.

“Yo no sabía, pero no me mintió. Nos conocimos, fue a verme a una obra, fuimos a comer y de pronto, en ese momento, nos enteramos que él tenía 14 años más que yo” , comentó la actriz. Por su parte, su esposo reveló que sus primeras comunicaciones fueron por Twitter.

“Según él fue amor a segunda vista porque él tiene un recuerdo que yo no tengo, que estuvimos una vez en una pizzería y yo estaba con otro chico. Dice que ahí nos conocimos, entonces para mí fue amor a segunda vista, porque no lo tenía registrado”, narró Emilia Drago.

PAPÁ DE EMILIA NO ESTABA DE ACUERDO CON SU RELACIÓN

En ese momento, la actriz tenía 24 años y reveló qué le dijo su padre al enterarse de su relación con Diego Lombardi. “Mi papá me dijo ‘pero Emilia, cuántos años más que tú tiene, esas relaciones no funcionan, es demasiado grande’. Ya después lo conoció y ya como que... le gustaba el fútbol y congeniaron” , acotó.

