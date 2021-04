La actriz Emilia Drago regresa con su unipersonal ‘Llámame mamá’ y afirmó que fue un salvavidas porque la ayudó a superar una depresión post parto.

“Es un show muy especial para mí. Lo estrenamos en la semana del ‘Día de la Madre’ porque en realidad este unipersonal termina siendo un homenaje hacia mi mamá y a todos las mamás, en general. Intentamos revalorar ese trabajo que todas las madres han hecho desde que somos chiquitos”, afirmó.

Ya tienes dos hijas, tienes nuevas experiencias y vivencias de la maternidad. ¿Cómo se verá reflejado en tu unipersonal?

Es la misma obra que presentamos el año pasado, pero hemos agregado pequeñas cosas y hay cambios que están yendo acorde con mi experiencia. Empecé este unipersonal cuando Lara (su segunda hija) tenía 3 meses, ahora tiene un año y el final es otro porque justamente las niñas han crecido. Entonces, en el primer unipersonal salía Lara cuando era bebita, pero ahora hemos hecho unos ajustes y de hecho salen mis hijas, esa es una sorpresa para el público.

¿Cómo nació este unipersonal?

Mi alma nunca puede estar quieta y siempre he tenido muchas ganas de hacer un unipersonal, pero no sabía exactamente sobre qué. Y cuando nace Lara, que fue en mayo del año pasado, sentía que tenía tantas cosas guardadas en mi corazón sobre la maternidad que, creo que fue una especie de salvavidas, de una necesidad mía de botar, de crear, de hacer algo por mí y necesitaba compartir todo lo que estaba viviendo.

Emilia Drago rinde un homenaje a las mamás con su unipersonal

Tú has vivido tu embarazo y el nacimiento de Lara durante la pandemia ¿fue difícil?

Yo tuve un embarazo complicado, tenía una condición que se llama trombofilia (es la propensión a desarrollar coágulos), estuve a punto de perderla. Tuve que inyectarme durante toda la gestación y en medio de este embarazo loco apareció la pandemia y nos encerraron. Además, las que vivimos el embarazo de la pandemia fue peor porque las clínicas no dejaban que los papás entren a los partos y eso, emocionalmente, fue muy fuerte para mí. No me había dado cuenta, pero estaba en medio de una depresión post parto y el hecho de querer hacer la obra fue una forma de salvarme y dije: ' necesito algo para salir porque si no me hundo y me voy al cacho’.

LEE TAMBIÉN : Emilia Drago y Diego Lombardi cumplieron seis años de casados

‘Llámame mamá’ fue como catarsis...

Para mí esa parte creativa era la que me iba a salvar de todo eso que yo estaba viviendo. Sí, fue una catarsis, pero también un gran salvavidas porque creo que si no hubiera hecho ‘Lámame mamá’ estaría mucho peor. Mi hija va a cumplir un año y puedo decir, a esta altura de mi vida, que ya estoy saliendo de esa gran depresión.

Emilia, ¿cómo te has adaptado a estos tiempos de los shows virtuales?

Es una sensación muy extraña, hay un vacío fuerte que se siente al hacer la obra sola, sin nadie, sin aplausos, sin risa, sin ningún llanto. No hay esa retroalimentación con el público. De alguna manera se siente raro, pero eso también te hace más fuerte, te lleva a tener más seguridad. Es como confiar en lo que estás haciendo y en lo que tu directora te dice que hagas.

¿Cuándo se estrena ‘Llámame mamá?

Tenemos funciones el 6, 7, 8 y 9 de mayo a las 9 de la noche y las entradas están en venta en @Joinnus.