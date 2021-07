Emilio Jaime evoluciona. Decidido a dejar atrás su pasado mediático, el cantante se presenta ante el mundo como ‘Emil, la causa’ y anuncia su primera producción homónima tras haberse mudado a Colombia, donde viene rodeándose de conocidos productores que impulsan su carrera.

En entrevista con Trome, Emil nos cuenta más detalles de su propuesta y confiesa que trabajar en el el extranjero ha sido la cave para el inicio de su internacionalización.

¿Fue difícil cambiar de nombre y dejar atrás a Emilio Jaime?

No fue difícil, yo mismo fui el de la idea, el que quiso dejar a Emilio Jaime atrás como perfil artístico y empezar con un nuevo proyecto. Uno como artista siempre busca evolucionar y crecer. Emil es la evolución, me fui a Colombia para mejorar y ver que la gente haya reaccionado bien fue el mejor regalo de cumple.

Así como Leslie Shaw, ¿decidiste dejar el Perú para alejarte de las distracciones y enfocarte en tu proyecto?

Allá (en Colombia) yo llegue y cambié el chip. Llegué todos los días a trabajar en una forma que no lo había hecho antes. Es totalmente diferente, sin desmerecer al Perú. Aquí (en Perú) también hay gente talentosa, pero no se toman la carrera de la música muy en serio. En Colombia o Estados Unidos es como un trabajo de oficina, todo el mundo entra temprano y se toman las cosas en serio, es una maratón. Se puede decir que salí de algunas distracciones aquí, porque salí de mi zona de confort.

¿Qué versión de Emil encontraremos en este nuevo EP?

En el EP van a a encontrar a un Emil evolucionado. Hay música de diferentes colores, desde perreo duro hasta canciones que puedes dedicar. El EP lo quise llamar Emil porque es mi carta de presentación.

Va a ser un proceso largo el despegarte del nombre de Emilio Jaime...

Quizá en Perú, porque en otras partes del mundo aún no me conocen. En Colombia me dicen Emil o La causa, causita.

¿Estás trabajando para que un cantante consagrado pueda hacer un fest. contigo?

Gracias a Dios tuve la oportunidad de colaborar con Reykon, para mí es algo importante, es un sueño hecho realidad. Colombia está pasando por un momento chévere. Así como salen talentos emergentes, los grandes están empezando a mirar al costado para apoyarlos. Estar en Medellín vale la pena.

¿Te molestaron las críticas y comentarios tras la operación a tus orejas?

Al contrario, orgulloso de mostrarlo, si tenía la posibilidad de hacerlo, ¿por qué no hacerlo?. A mí me me gustan mis nuevas orejitas.

Finalmente, ¿Tienes en mente algún proyecto más con Daniela Legarda?

Hace tiempo no hablo con Dani, no la veo hace mucho tiempo. La amistad está y es una chica super talentosa, ahora está haciendo una serie y espero que la siga rompiendo.