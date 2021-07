El cantante peruano Emilio Jaime, ahora ‘Emil’, descartó la posibilidad de realizarse alguna cirugía plástica en su rostro, pero recordó haberse realizado una operación en las orejas.

Así dijo en una entrevista para el programa sabatino ‘Estás en todas’ que llegó hasta su casa en Lima para conocer más sobre su vida diaria y su novel carrera musical.

“Me gusta verme así, yo me siento feliz. Yo estoy contento conmigo mismo. Creo que no me haría ningún retoque”, señaló Emil, tras tocarse las orejas haciendo alusión a que se operó esa parte de su cuerpo.

Emilio reveló que le costó tomar la decisión de irse a vivir a Colombia para comenzar desde cero su carrera musical, sin embargo, su familia lo apoyó en todo momento.

“Esta es una maratón de mucha paciencia... Tienes que darle hasta la última gota de sudor en las cosas que tienes que hacer”, agregó.

Emilio Jaime es muy amigo del futbolista Beto da Silva, quien junto a su esposa, la modelo Ivana Yturbe, están esperando su su bebé. Él les deseo lo mejor en su nueva etapa y debido a que están en la búsqueda de padrino para su hijo señaló: “El que me tiene que escoger es Beto”.

