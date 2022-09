Emilio Jaime es uno de los artistas musicales jóvenes que ha sabido posicionarse en nuestro país. Directo desde Medellín, ciudad colombiana donde reside, Emil ‘La Causa’, como se hace llamar artísticamente, llegó a Lima para promocionar su más reciente tema ‘Inquieta’. El exchico reality se ha mostrado agradecido por todo el cariño del público.

En entrevista con Trome, Emil nos cuenta sus grandes proyectos musicales y la esperanza que tiene en hacer conocer su música a nivel mundial, pero también, recuerda su paso por ‘Esto es Guerra’, su polémica relación con Luciana Fuster y su reciente reconciliación con Austin Palao tras una infidelidad. Aquí te detallamos la conversación con el artista.

Estás lanzando tu nuevo sencillo “Inquieta”, cuéntanos un poco más sobre eso

Ha sido el último temita que he sacado. En realidad, Inquieta pertenece a una tripleta de perreo que se llama “Perreo 3000″, es la primera vez que me arriesgo a sacar un reggaetón de la mata, por decirlo así. Estoy contento, creo que la gente lo ha recibido súper bien, comentarios súper positivos, ya lleva más de 4 millones de reproducciones en YouTube, está creciendo como en plataformas por Spotify. Generalmente súper contento por el apoyo que me están dando aquí, en Perú, en Panamá, donde la canción tiene cuatro semanas como número uno, en Guatemala y en Bolivia. La canción está creciendo y feliz, por eso vinimos para Perú para hacer acto de presencia.

¿Cómo te ha recibido el público a tu llegada a Lima?

La gente súper bien, me sorprendí cómo me recibió la gente, de hecho subí un video a TikTok que se hizo viral de lo que fue mi estadía por Esto es Guerra. La verdad que súper bien, yo mismo me sorprendí del recibimiento de la gente y, nada, quedé súper contento. Me dieron ganas de regresar, imagínate, estaba un poco nervioso, pero la verdad que me recibió súper bien la gente.

¿Aparte de estos sencillos que estás lanzando, qué otros proyectos se vienen?

Ya salió una que se llama “Yaper”, tengo otras colaboraciones, una con Phillip Arias, que es un artista de Colombia que hace poco sacó una canción con Maluma, y tengo otra aquí en Perú con un artista que se llama el “Nero Lumi”, que es un rapero que vive en Bacute, que le mete muy duro y decirle a la gente que se vienen bastantes temas con artistas locales de Perú, tengo una racha con artistas locales de Perú y, nada, con ganas de tratar de quitar esta mentalidad de que el enemigo de un peruano es otro peruano y que entre todos nos podemos ayudar.

Tú has sido un chico reality y ahora te posicionas como cantante ¿Te ha sido difícil cambiar ese chip de las personas?

Lo que mucha gente no sabe es que a mí la música me gusta desde mucho antes de que entrara a la televisión. Yo aproveché la televisión como una plataforma para hacerme conocido para que en el momento en que quiera sacar mi música ya sea un poco más reconocido. En ese entonces yo pensé que esa estrategia me iba a funcionar, pero en un punto me di cuenta que no porque me preguntaban más por la televisión que por la música y ese fue un motivo por el cual yo decido dejar eso atrás y decido salir con esta marca. Mi paso por la televisión fue muy chévere, fue un ciclo que ya cerré, empecé muy joven, tenía 16 años cuando empecé, terminé a los 20. Hoy con 24 años, enfocado en mi carrera de la música y ahí andamos. Ese paso por la televisión me ayudó mucho a crecer y desenvolverme mucho en cámara, fue muy positivo para mi paso artístico.

Entonces, si te proponen regresar al Perú a estar un programa reality ya no lo aceptarías

No, ese ciclo para mí ya se cerró, lo único que me interesa es la música. Me pueden ver en un programa de televisión, sí, promocionando el tema, pero no como competidor.

¿Tampoco planeas volver al Perú?

Siempre hay que regresar al Perú. A vivir, no quiero decir nunca no, hoy por hoy estoy muy feliz en Medellín, tengo a mi equipo de trabajo cerca y esa es la razón principal por la cual estoy viviendo en Medellín, pero obviamente Perú siempre se extraña, siempre vengo a tocar base acá y en mis planes también está tener mi casa en Perú, no tengo dudas de eso, extraño mucho mi país, la comida, los amigos.

¿Consideras que ser artista en el Perú es complicado?

Sí porque no lo valoran al artista peruano, eso es lo que he podido percibir a diferencia de Colombia con Perú. Al artista allá en Colombia lo respetan mucho y se la dan, eso es muy bonito porque siempre se enfocan en lo mejor, aquí en Perú es un poco complicado para nosotros, siento que nos cuesta un poco más, creo que se enfocan en otras cosas, pero yo creo que con eso me quedo de Colombia, allá respetan al artista, lo valoran, lo quieren, lo apoyan, eso es muy bonito que nosotros como peruanos debemos imitar.

Emilio Jaime abre su corazón musical en una entrevista a Trome. Foto: Instagram

Has causado alboroto con tu presentación en ‘Esto es Guerra’ y la presencia de tu expareja Luciana

La fórmula aquí es así, cambiarlo va a ser muy difícil, hay que saber convivir con eso, adaptarse, las personas que no se adaptan no sobreviven, yo creo que soy una persona adaptable y sé sobrevivir con eso. Yo siempre apunto a Perú, mi meta es consolidarme aquí en Perú, pero no es que me enfoque solo en Perú, el mundo es muy grande, quiero conquistar el mundo y qué chévere que en tu país también te respalden y te apoyen, y para eso también hay que ganárselo, hay que trabajar muy duro, pero es un proceso difícil.

¿Cómo ha sido el reencuentro del público de Esto es Guerra, con Luciana Fuster y tu compañero Patricio?

En el video en TikTok te puedes dar cuenta de cómo es el recibimiento de la gente hacia mí, hace mucho tiempo que no regresaba a Esto es Guerra desde que me fui, que fue hace tres años y medio, estaba nervioso, pararse en ese set te da muchos nervios, es como si volvieras a entrar a la televisión, por decirlo así. En general la gente me recibió súper bien, se siente la tensión un poco, yo soy una persona relajada, trato de transmitir buena vibra a todo el mundo, si me tiran una piedra yo se la devuelvo con una flor y mucha gente se me acercó, me saludó, de verdad que no estuve concentrado en qué acción tuvo ella con él y, todo bien, yo sigo en la mía.

Has vuelto a ser amigo de Austin Palao, ¿qué sensación te genera eso, te sientes más en paz?

Me siento tranquilo, como si me hubiera quitado una mochila del hombro, algo que estaba buscando hace mucho tiempo, es una amistad que quiero cuidar mucho, todos sabemos la calidad de persona que es Austin y de verdad que sé que las personas que lo conocen valoran tenerlo como amigo y yo tengo que reconocer que me dio mucha pena en ese entonces perder esa amistad con él, pero hoy por hoy la estamos volviendo a construir. No sé si vuelva a ser como antes, esperemos que sí, pero esa relación que ahora tengo con él la quiero cuidar mucho. Lo veo enfocado también mucho en su carrera de la música y, quien sabe, quizás en algún momento podamos hacer algo juntos, en su momento decíamos que sería chévere hacer un dúo musical “Emilo Austin” como dúo, pero la vida nos llevó a cada uno para ser solista, pero quién sabe si ahora nos tiramos un tema. No se descarta.

¿Considerarías a ser amigo nuevamente de Luciana Fuster?

La última vez que hablé con Luciana fue hace tres años, terminé bien. La filosofía que tengo ahorita es llevarme bien con todo el mundo, creo que si uno vive con rencor no prospera y no crece como persona, entonces, el sentimiento de rencor no lo tengo en mí, prefiero vivir tranquilo, enfocarme en lo positivo, acordarme de lo bueno y tirar para adelante.

¿Con Flavia también tienes una buena relación?

Tampoco hablo con ella hace mucho, no me he cruzado con ella, hacen muy linda pareja con Austin, lo he dicho, me gusta la pareja que hacen porque es como que se apoyan y se les ve unidos, como para seguir creciendo, si siguen así pueden hacer muchas cosas juntos, son muy linda pareja, me da mucho gusto.

Por el lado de tu música, qué mensaje le das a las personas que no valoran la música que producen artistas como tú

Yo sé que mucha gente dice que ‘no, que no tenemos un artista urbano’, y es porque tampoco los artistas sentimos ese apoyo, pero nosotros estamos para seguir peleando, luchando, animar a la gente que compre producto peruano, que consuman producto peruano, que escuchen música peruana, que hay mucho talento aquí en Perú y al final eso es algo que va a cambiar, estoy seguro, no sé si sea ahora, a mediano o largo plazo, pero estamos trabajando con mucha gente aquí en el país que estamos organizando un movimiento para que entre peruanos nos apoyemos y sé que eso va a pasar muy pronto.