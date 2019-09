Emilio Jaime quiere retomar su amistad con Austin Palao tras terminar con Luciana Fuster: "Todo a su tiempo"

Emilio Jaime comentó que le gustaría amistarse con Austin Palao y no quiere saber nada de Luciana Fuster.



“De Luciana Fuster no hablaré más. Prefiero no tener ningún tipo de comunicación con ella, quiero estar enfocado en mis proyectos”, sostuvo.



Estás con mucha cólera...

No, no es cólera, simplemente ya pasé la página. Pronto iré a vivir a Colombia para cumplir mi sueño.



Por ahí también estuvo Austin Palao grabando una canción, ¿han retomado su amistad?

No, pero sí me gustaría retomar mi amistad con él. Ya habrá la oportunidad de conversar, poner las cartas sobre la mesa, todo a su tiempo.



¿Estás saliendo con Jamila Dahabreh?

No, es mi amiga. Estoy soltero y me verán salir, estoy aprovechando el tiempo que me queda (en Lima).



(Deyanira Bautista)