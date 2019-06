Emilio Jaime sobre su relación con Luciana Fuster: "Se puede decir que soy 'pisado', estoy enamoradísimo"

Por: Deyanira Bautista



Emilio Jaime estuvo divirtiéndose el último fin de semana en el Festival Barrio Latino, donde asistió con dos amigos y sin su pareja, la modelo Luciana Fuster, quien se encuentra en Tailandia.



Él estuvo muy atento a las presentaciones de los artistas de reguetón y, aunque no lo vimos bailando ni tomando, por ratos se desplazaba de un lado a otro para evitar a la prensa.



Durante los recesos, aprovechaba para conversar y reírse con sus amigos, quienes, al igual que él, habían ido sin pareja.



FELIZ CON LUCIANA FUSTER

​

Al respecto, el cantante de música urbana aseguró que su pareja, con quien tiene cinco meses de relación, no lo acompañó al evento porque se encuentra trabajando en el extranjero.



“Ella tiene un viaje de trabajo y he pedido permiso para venir (al concierto), obviamente”, dijo Emilio Jaime.



¿No se han peleado?

No, para nada. Todo bien.



¿Te consideras ‘pisado’?

Podría decirse (que sí), estoy enamoradísimo.



En tanto, Luciana Fuster publicó en su cuenta de Instagram diferentes fotos y videos donde muestra la cultura y paisajes de Tailandia.



“Paseando y conociendo Bangkok, Tailandia. Primer día y no se imaginan todo lo que nos ha pasado”, citó al pie de una de las instantáneas.