El programa ‘Magaly TV, la firme’ emitió un informe sobre la carrera musical de Emilio Jaime, quien ahora se hace llamar Emil. El exchico reality expresó que se siente contento con esta nueva faceta artística y que vino a Perú a grabar un nuevo videoclip.

Durante la nota, Emil confesó que ha retomado su amistad con Austin Palao: “Nos amistamos hace cuatro meses, tuvimos la oportunidad de encontrarnos en una discoteca. Es una amistad que quiero cuidar muchísimos, me costó muchísimo recuperarla”.

El reportero de Magaly aprovechó para preguntarle al cantante acerca de la relación que tuvo con Luciana Fuster: “¿Te arrepientes de haber estado con Luciana?”, a lo que Emilio respondió: “ Más que el haber estado con ella, del error que cometí. Me arrepiento de lo que hice (...) Perdí una amistad que valoraba muchísimo”

Por último agregó: “Esa mochila ya me la quité, sentía que tenía que hablar con él (Austin), pedirle perdón. No estuvo bien lo que hice, lo reconozco, me arrepiento”, expresó Emilio Jaime

Emilio Jaime tuvo fuertes palabras para el romance que tuvo con Luciana. VIDEO: ATV

