Mafer Jaime, hermana de Emilio Jaime y quien hace apenas unos meses formalizó e hizo público su romance con ‘Lorduy’ de Piso 21, ha sido acusada por Dania Méndez de haberse metido en su relación cuando ella estaba con el cantante colombiano.

La influencer mexicana, que se hizo conocida internacionalmente por su participación en el reality “Acapulco Shore”, hizo esta revelación en “La Casa de los Famosos 3″, donde dio detalles de cómo fue que se enteró de la infidelidad del intérprete con la modelo peruana.

“El karma existe. Cuando yo me entero porque lo vi todo, vi cómo se decían: ‘Paso por ti mamacita’, ‘Todo muy rico’, (y lo vi) en el Apple Watch que le regalé (a ‘Lorduy’) en diciembre. En ese momento yo dije: ‘¿Qué?’”, le contó a su compañera en el reality con la que estaba conversando.

“Yo yo en Medellín, no estando en mi país, sin mi mamá y sin mi familia, ahí sola. Su familia me vio llorar, me vio berrear, y que ahorita esté la amante ahí en su casa, se eso me hace una burla y, una falta de respeto ante sus valores como familia. La hermana me vio revolcándome”, mencionó sobre el actuar de la familia de ‘Lorduy’.

Dania Méndez manifestó también que “hasta la fecha él ve las fotos de mi WhatsApp, hasta la fecha no le da el lugar ni a la novia. Yo solo pienso que pobrecito porque al final del día pudo quedarse con la que tenía que ser. Yo lo perdoné, pero no era lo que yo quería”.

El colombiano no fue ajeno a las declaraciones de suexpareja y reaccionó compartiendo un mensaje en sus Stoires de Instagram que decía: “Tuvo que esperar a un fkn reality pa’ hacer show. Me vale una ver***, yo sigo en lo mío, enfocado en lo realmente importante. ¡Las relaciones a distancia no van! Se los digo por experiencia. ¡Ah! Y nadie es de palo”.

Sin embargo, Mafer Jaime ha preferido guarda silencio y no darse por aludida tras las declaraciones de Dania Méndez. En sus redes sociales sigue compartiendo contenido con sus seguidores relacionado a moda y a sus actividades diarias, mostrando que no le da importancia a lo dicho por la mexicana.

MAFER OFICIALIZÓ SU RELACIÓN CON LORDUY EN DICIEMBRE

Mafer Jaime, hermana de Emilio Jaime, confirmó estar en una relación con el cantante ‘Lorduy’, vocalista de la banda colombiana Piso 21. A través de su cuenta de Instagram, la diseñadora de moda compartió una romántica fotografía besando al cantautor colombiano.

Asimismo, acompañó la imagen con un tierno mensaje en la descripción. “Mi mejor amigo y amante. Te amo. Celebrando el amor y que mejor que contigo”, expresó, lo que provocó la reacción de sus seguidores e incluso de Magaly Medina quien en los comentarios escribió: “Wooow!!!”.

