Emilio Jaime sobre supuesta relación con Luciana Fuster: "No sé qué pueda pasar en un futuro"

El joven cantante Emilio Jaime aseguró que Luciana Fuster, con quien es vinculado sentimentalmente, es su ‘causa’, pero no descarta que más adelante se concrete una relación.



¿Estás con Luciana?

Lucianita es mi ‘pata’, mi causa. Con ella entré a la televisión a trabajar.



Dijo que eres lindo y que tienen conexión...

Ella también es superlinda, qué hombre no quisiera estar con ella.



¿Tú también?

Yo estoy tranquilo, relajado.



¿Descartas un romance con ella?

No sé qué pueda pasar en un futuro. Ahora estoy enfocado en mi carrera musical. La próxima semana estaré en Argentina promocionándola, pues cantaré en un teatro. Luciana es linda y supertalentosa.



Austin dejó entrever que sí están saliendo...

No he escuchado la declaración de Austin. Por mi lado estoy tranquilo, soltero, solo. Estoy enfocado en mi carrera.



¿No habrá ampay?

Ja, ja, ja, me podrán ver conversando con ella o en alguna discoteca.



¿Ni amigos con derecho?

No, nada de eso.



'EL GATO DE LA FORTUNA'

