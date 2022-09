El cine peruano no se detiene, avanza contra todo y pese a todo. Sorteando adversidades y construyendo en base a nuestra realidad. ‘La Banda Presidencial’ es el nuevo largometraje nacional que reúne actores de primer nivel, de esos que destacan en la televisión peruana y el teatro nacional, además de otras películas nacionales. Emilram Cossio, una figura de nuestro Séptimo Arte dice presente y partiendo de la historia que se va a representar, da pie a un diálogo donde muestra ese interior que pocas veces se animó a contar.

Emilram, en ‘La Banda Presidencial’, interpretas a un ladrón

Es la historia de un asalto a un ‘Casino’ y sucede lo que muchas veces has comentado en broma: ‘Cómo me gustaría asaltar un banco’.

¿O ganarte la Tinka?

Siempre he dicho que eso también me gustaría.

¿Qué harías con tanto billete?

Estabilizar a todo mi entorno.

¿Quiénes serían los elegidos?

Mi familia y mis amigos cercanos.

¿Apuestas por fútbol?

Un amigo me dijo que le ‘meta’ unas monedas a Melgar cuando fue a Ecuador a jugar por la Sudamericana.

¡Mala decisión!

Totalmente.

Quiere decir que te gusta el fútbol.

Soy simpatizante de la ‘U’, pero no tanto como Aldo Miyashiro, que tiene hasta su palco en el ‘Monumental’.

¿Y has peloteado en tu barrio?

Soy de la cuadra cinco del jirón Trujillo, en el Rímac. Y allí salía a jugar.

¿Puesto?

Defensa.

¿Titular indiscutible?

Era el que ponía la pelota.

¿Por eso siempre te escogían?

Mi hermana me había regalado una y me la envió desde Rusia.

¿Y esa estaba al servicio del barrio?

Me llamaban y tenía que salir con la pelota y yo siempre preguntaba: ‘¿Pero voy a jugar?’.

¿Qué te respondían?

Que sí, porque era quien ponía el balón.

Ese barrio es picante

Nunca fui ‘Palomilla de ventana’, pero siempre salía con cuidado.

¿Quién te educó para no resbalar ante tanta tentación?

A la vuelta de mi casa se vendía droga y mi padre, cuando caminaba por el barrio conmigo, me decía: ‘Él es mi amigo de la cuadra y ahora es extorsionador’ o me mostraba un tipo tirado en el piso y me comentaba: ‘Fue mi ‘pata’ y mira cómo terminó’.

Mejor ejemplo, imposible

Era la mejor manera de marcarme el camino correcto.

¿Cuál es el origen de tu nombre?

Mi papá hizo una combinación de Emilio, que es su nombre, con Ramón, que es de mi abuelo.

Pensé que era extranjero

Parece, pero no.

¿Nunca te quejaste?

Una vez, pero nunca tuve problemas.

¿No te hacían bullying?

No, pero te puedo decir que de chico tenía frenillo.

¿Hablabas como Maicelo?

Tal cual, pero me lograron operar y lo corregí.

Actor regresa al cine con película 'La Banda Presidencial (Foto: César Bueno)

Dicen qué a un actor, cuando elige esa profesión, en casa le comentan los padres: ‘Estudia primero algo’

En mi caso menos mal, mi padre me apoyó.

¿Fue duro el inicio?

En el teatro en actuado para cinco personas.

¿Pero la ley no es que si el elenco supera al público se suspende?

Es cómo dices, pero nosotros decíamos: ‘No importa, salgamos igual. Que sea como un ensayo como poquita gente’.

Últimamente haces de un tío, con más edad de la que tienes realmente

Tengo un alma vieja.

¿Por qué lo dices?

Siempre me ha gustado conversar con gente mayor.

¿Desde siempre?

Mi primera enamorada tenía un abuelo, con quien conversaba mucho.

¿Otro ejemplo?

Cuando tenía catorce años, tuve una novia de dieciocho.

¿La recogías de la universidad con uniforme escolar?

Iba en buzo para no hacer roche.

¿Elegiste una carrera llena de inestabilidad?

En nuestro país es incierto. Ruedas una película de un mes y después no sabes que sigue.

¿Entonces?

Hay que ser bastante ahorrativo.

Empezamos con la película y terminemos con ella

Es un cuarteto que toma un casino, en un día de ‘Halloween’ y se disfrazan con los rostros de cuatro ex presidentes de nuestro país.

¿Cuándo estrenan?

El 22 de septiembre y espero que la gente vaya desde el primer día para mantenernos en cartelera.

Un gran abrazo

A ustedes y decirle a la gente que es una película para ir a verla y recordar de los personajes que nos robaron.