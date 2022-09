Emily Vargas se mostró apenada porque Yolanda Medina anunció su retiro de la orquesta ‘Alma Bella’ sin avisarle previamente, después de más de diez años de haber trabajado con la cantante de cumbia y acompañarla en los momentos ‘buenos y malos’ de la agrupación . Además, revela no obtuvo ningún beneficio social y su exjefa la ha bloqueado de su celular.

“Trabajé en ‘Alma Bella’ más de diez años, desde que se abrió ella sola, se luchó bastante, estuve en los buenos y malos momentos, me quedo tranquila, pero no esperé ese trato, me enteré (de su salida) por la prensa. Como lo dije en mi comunicado, no he tenido ningún beneficio social, ya que se me hicieron los pagos por recibos de honorarios en algunos eventos. Me alegro que ella esté bien, pero esperé un mejor trato por los años (de trabajo) y la lealtad”, dijo la bailarina.

Contaste en tu comunicado que Yolanda te bloqueó...

Sí, desde hace una semana.

¿Crees que tu salida es por un tema de dinero?

No creo porque yo ganaba igual que todas, ni más ni menos. Aunque sí le toque el tema (de un posible aumento) y quedó en hablar conmigo en consideración al tiempo, pero hasta el día de hoy no se dio la platica.

¿Le pedirías a Yolanda que se comunique contigo para aclarar el tema y te diga los motivos de tu salida, pues también eran amigas?

Justamente por el tema amical esperé que al menos me diga que ya no quiere contar con mis servicios. Si así está ahorita, prefiero mantenerme al margen, pero sí deseo arreglar unas cosas migratorias con ella porque tengo que seguir trabajando. Por mi lado sigo trabajando, estudiando, siempre he sido mil oficios. Continuaré con mis desfiles, animaciones y activaciones. En todo lo que es trabajo me he caracterizado por eso, nunca hice escándalos. Voy a ir analizando las propuestas que me vayan llegando, gracias a Dios ya están apareciendo.

¿Piensas ver este tema con tu abogado?

Voy a esperar que Yolanda se comunique conmigo, hasta el día de hoy la considero, pero si no obtengo respuesta tendré que pensar un poco más en mí.

