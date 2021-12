A sus 30 años, Emily Vargas cuenta que está atravesando un buen momento en su vida, pero aunque no encuentra su amor bonito, desea que el hombre que llegue a su vida sea inteligente, respetuoso, amoroso y la haga reír. Además, revela que le han pedido matrimonio tres veces y estuvo a punto de casarse. También contó que algunos futbolistas le coquetean, que un político conocido la ‘stalkeó’ y hasta la invitaron a Dubái, pero a ella no le gusta lo ‘común’.

Emily, ¿cuántos años llevas trabajando en el ambiente artístico?

Quince años. Ingresé a este mundo como dicen ‘sin querer queriendo’, tenía 14 años y yo bailaba axé los domingos en un anfiteatro en Villa María (del Triunfo) y un amigo me dijo: ‘Emily, voy a presentarme en tele’ y fui con mi mamá. El programa era de Maricarmen (Marín) y ahí me presentaron a Nílver Huarac, quien me dijo ‘te voy a llamar’. A los pocos días ingresé a Alma Bella, me aprendí quince coreografías en una semana.

¿Ese fue tu primer trabajo?

No, mi primer trabajo fue vendiendo jugos en el mercado con una tía. Siempre he sido una mujer chamba y gracias a ello tengo mi carrera, soy administradora, alquilo cuartos, no soy una chica ‘cazafortunas’.

Actualmente, ¿eres una soltera codiciada?

Soy una soltera interesante. De novia soy muy buena, solo que ahora estoy de vacaciones, ja, ja, ja.

¿Eres una mujer exigente?

No soy perfecta y tampoco pido perfección, pero me gusta la predisposición para hacer las cosas, creo que es algo muy importante para que se dé una bonita relación.

¿Tus curvas tienen ‘ayudita’?

Sí. Pero te cuento que mis primeras fotos me las hice en Trome y ahí pueden ver que siempre he sido piernona y caderona. Actualmente, me siento bien conmigo misma y quizás sí me haría otro ‘arreglito’, pero ya será después de tener mis hijos. Hoy me siento más interesante, no solo por el físico, sino por la madurez que antes no tenía.

¿Siempre usas ropa pequeña?

No, prefiero los buzos y vestidos largos, lo que sea más holgado. Siempre es bueno que una mujer esté arreglada, pero no voy a ir al mercado en tacos.

¿Has usado tus atributos para conseguir algo?

Estoy orgullosa de decir que jamás en mi vida he usado mi físico para conseguir algo, nunca me han gustado los ampays, nunca me he metido con un productor, ni nada. Tuve mi programa, estuve en ‘El especial del humor’, ‘Risas de América’, trabajé con Edwin Sierra, y todo fue por mi mérito. Si hubiera querido hacer escándalo, lo hubiera hecho hace tiempo, conozco a futbolistas muy importantes, pero no, por respeto a mí y mi familia.

¿Qué te atrae de un hombre?

No tengo un prototipo, pero lo importante es que me respete, sea inteligente, amoroso, detallista, me encanta que me engrían y me hagan reír.

¿Billetera mata galán?

A todas las mujeres nos gusta que nos engrían y la que te diga que no, miente. Pero eso de ‘billetera mata galán’ no va conmigo, para mí mata la inteligencia.

¿Te han ofrecido viajes, ‘shopping’ y lujos?

Sí y hasta el día de hoy me dicen para ir a Dubái, Miami.

¿Personas conocidas?

De todo un poco, pero te soy honesta, no me llama la atención, porque, así como lo hacen conmigo, lo hacen con todas, y a mí no me gusta lo común.

¿Futbolistas han querido conquistar tu corazón?

Tengo amigos, pero los prefiero tener como amigos.

¿No has salido o coqueteado con alguno de ellos?

Me han coqueteado sí, pero salir, siempre he evitado. No me gustan los futbolistas como pareja.

¿Jefferson Farfán te llegó a ‘tirar maicito’?

Como todo peruano, en algún momento he gritado sus goles, pero de ahí nada más. Sí hubo un saludo cordial porque coincidimos en un lugar y nada más.

¿No te ha invitado a su casa?

No.

¿Han intentado llegar a ti por las redes sociales?

No veo quién me ‘stalkea’, pero tengo una persona que maneja mis redes sociales y me dice ‘oye, gorda, tal futbolista o político mira tus historias’.

¿Político conocido?

En la política todos se conocen, me enteré que (el político que la ‘stalkeó’) tiene pareja y jamás me metería. Quizás visitó mi Instagram por un tema de curiosidad.

¿Crees que no te toman en serio por trabajar en el ambiente artístico?

Cuando inicié esta carrera sí lo pensé, pero fue por falta de madurez y porque no me valoraba lo suficiente. Te cuento que he tenido tres parejas estables y con uno de ellos tuve una relación de diez años. Los tres me han pedido matrimonio, pero no se dio y no fue por mi culpa.

¿Qué pasó?

Cuando estoy en una relación soy la mujer más buena del mundo, la más enamorada, pero respeto mucho el concepto de familia. Los tres anillos los boté, hubo edicto matrimonial en el periódico y todo, con fecha y dije ‘no’ una semana antes de la boda porque me enteré de cosas muy fuertes.

¿Te gustaría casarte?

No me quita el sueño como antes, lo que sí me gustaría es ser madre, por eso hace poco congelé mis óvulos, y si no hay pareja, por qué no sola. Pero antes de la llegada de un hijo, quisiera poner mi negocio y en eso vengo trabajando.

¿Qué es lo que se viene para ti?

Ahorita estoy con las chicas de Alma Bella de Yolanda Medina y te cuento que estaré en los últimos capítulos y en la segunda temporada de la serie ‘Chiclayo de mis amores’, donde interpretaré a una chica supersexi, que es amiga de la protagonista. Además, hice tres calendarios muy sexis del 2022, para Lubricentro, Fierro Javisac y una ladrillera. Sigo trabajando muy duro para cumplir todas mis metas y sueños.

