Emily Vargas aseguró que se encuentra soltera y pronto viajará a Estados Unidos, donde cumplirá con algunas presentaciones y espera conocer a chicos interesantes, y quizá hasta un ‘sugar daddy’.

Emily, hace poco nos contaste que congelaste tus óvulos porque planeas ser mamá el próximo año, ¿cómo te está yendo?

Sí, congelé solo una vez, pero todavía me falta otras dos veces más. Es un proceso de varios meses y espero culminar el tratamiento antes de diciembre porque me voy de viaje.

¿Te irás de gira con Alma Bella?

Me voy con Yola (Yolanda Medina) y luego me encontraré con Mayra (Goñi), pues me dijo que me vaya a Miami. Pasaré Navidad y Año Nuevo por allá.

¿Te vas a disfrutar la soltería?

Estoy soltera, así que conoceré gente, todo fresh.

¿Algún ‘sugar daddy’ te está invitando?

No, estoy yendo porque nos están contratando por trabajo. Ya si el ‘sugar’ aparece, pues bienvenido sea, ja, ja, ja. Estoy en plan de conocer gente.

¿Qué cualidades debería tener el chico que te conquiste?

Pienso que al final la atracción y el amor se transforman, y que lo más importante es llevarse bien y que siempre haya mucho respeto.

