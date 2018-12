Emmanuel marca distancia de Luis Miguel

El cantante mexicano Emmanuel comentó que ha recibido ofertas para realizar una miniserie sobre su vida, al mismo estilo de ‘Luis Miguel’, pero que viene analizándolo.



“He recibido la propuesta para hacer una miniserie, sin embargo no sé si se vaya a realizar, soy un hombre que ha sufrido en la vida, pero no he vivido en la oscuridad de la música, sino que siempre he tenido mucha luz. Así que veremos si se hace”, comentó el intérprete de ‘Toda la vida’, quien el viernes cantará en el Jockey Club.

Por otro lado, Emmanuel se reencontró con Marco Polo, hijo del desaparecido Augusto Polo Campos, y cantaron ‘Limeña’, demostrando que es amante de nuestra música criolla.



Emmanuel vivió cinco años en el Perú, donde descubrió su pasión por la tauromaquía.