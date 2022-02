Estrella Torres y su novio Kevin Salas visitaron este jueves el set de “En boca de todos” para contar detalles de cómo inició su relación. La pareja se lució muy feliz y cariñosa en lo que fue su primera aparición juntos en TV.

“Ellos vienen, esto es una primicia, ellos escogieron el programa ‘En boca de todos’ para decirse cuánto se aman. Todos los programas invitaban a esta pareja, pero Estrellita dijo no, Yo necesito estar en ‘EBDT’”, comentó Ricardo Rondón previo al ingreso de los enamorados.

La cantante de cumbia y el joven aparecieron tomados de la mano y luciendo prendas de color blanco.

“Buenas tardes, estoy contenta, es algo que no pensé. Gracias por la oportunidad, ‘En boca de todos’ es un programa muy especial, ya que me han apoyado en mi carrera musical, la primicia siempre con ustedes”, dijo la intérprete de “Ahí donde me ven” tras su aparición frente a cámaras.

Luego que Tula Rodríguez y Maju Mantilla resaltaran la figura de Kevin, él aclaró que luce así gracias a sus rutinas de ejercicios y su buena alimentación.

“Yo siempre he hecho deporte desde chico, desde hace tres años me dedico al fitness. Es mi cuerpo, es mucha dedicación, no solo es el gimnasio también es la alimentación. Estrellita me ayuda bastante”, explicó.

Finalmente, Estrellita señaló que el amor entre ambos surgió a primera vista. “Fue amor a primera vista entre ambos. Fue grabando el videoclip. La verdad soy súper profesional, pero cuando le di el primer beso en el videoclip, me sentí como rara”, acotó.

