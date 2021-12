Cuando solo tenía 16 años, Olga Lucia Vives subió un video a YouTube en el que interpretaba el tema principal de Pocahontas, una de las películas más famosas de Disney. Hoy, 6 años después, el sueño adolescente se vuelve realidad tras haber conseguido darle voz a Mirabel en la nueva cinta animada ‘Encanto’, que muestra al mundo las principales tradiciones reales y mágicas de Colombia y que estará disponible en Disney Plus desde este 24 de diciembre.

‘Encanto’ cuenta la historia de los Madrigal, una familia extraordinaria que vive en una casa mágica entre las montañas colombianas, rodeada de un pueblo acostumbrado a lo inimaginable. El milagro de este ‘encanto’ ha sido generoso con cada uno de los integrantes de esta peculiar familia menos con Mirabel, la protagonista, quien deberá luchar su propia batalla personal para descubrir así su verdadero propósito en la vida.

MIRA EL VIDEO DE LA ENTREVISTA:

“Me siento un tipo diferente de princesa, que no necesariamente tiene que ser de la realeza sino que es un ejemplo de empoderamiento de la mujer”, cuenta Olga Lucía Vives en una entrevista exclusiva a Trome, desde Colombia.

La cinta musical cuenta con el sello del destacado compositor Lin-Manuel Miranda y, según palabras de la joven artista, no solo rinde un justo homenaje a la cultura colombiana sino que también muestra la esencia de aquellas familias en las que el ‘te quiero’ es una frase que se oye de forma esporádica, pero que no deja de ser real.

“El amor familiar no siempre se tiene que representar con decir cada segundo: ‘Te amo’, ‘Eres importante’ y todas esas cosas. Muchas veces, el amor es cuidar y eso se ve mucho en las familias colombianas, son muy exigentes. Esa exigencia tiene amor por dentro. Sin embargo, los extremos nunca son buenos y, a veces, ser muy exigente con las personas que uno quiere puede ser contraproducente, se nos olvida ser amorosos y esa es una de las enseñanzas de la película”, comenta.

Los Madrigal: Mapa interactivo

LA ESENCIA FAMILIAR DE COLOMBIA

Mirabel es la representación de una ‘nueva princesa adaptada a los tiempos’ y que también engloba el espíritu y actitud del pueblo colombiano, cuenta Olga Lucía Vives, muy emocionada, desde el otro lado de la pantalla.

“Representa a muchos colombianos con esa energía, con ese optimismo, con esa actitud. Cada personaje es muy colombiano, desde como se ve hasta su personalidad. Aquí resalta el personaje de La abuela, porque esa es la típica abuela colombiana. En TV muestran a abuelas muy tiernas, que cocinan ‘galleticas’, pero muchas abuelas, como las mías, no son así; son ‘berracas’, son serias y hacen todo para que la familia salga adelante. Las abuelas, a veces, son la cabeza de la familia”, precisa.

Olga Lucía Vives le da la voz de Mirabel en ‘Encanto’, la nueva película de Disney © 2021 Disney. All Rights Reserved.

UNA MÁGICA EXPERIENCIA

Pese a que las grabaciones de doblaje acostumbran a ser confidenciales y sin que los mismos actores puedan interactuar entre sí, Olga Lucía Vives destaca que el producto final superó sus expectativas y que cayó en la cuenta de la magnitud del proyecto cuando recién pudo ver la película terminada.

“Durante la grabación de la película no pude interactuar con más personajes, no sabía qué actores iban a interpretar a otros personajes. Entras a un estudio con los directores y ellos te guían. Esa experiencia de ver la película completa es muy especial, quedé en shock porque recién entendía algunas frases que antes decía y no tenían contexto. Las escenas que uno graba son preliminares, no están al 100% terminadas, las van actualizando todo el tiempo”, puntualiza.

En cifras de Box Office, ‘Encanto’ ha logrado recaudar más de 176 millones de dólares a nivel mundial. Tras el suceso internacional, la cinta alista su llegada a la plataforma de Disney Plus, el próximo viernes 24 de diciembre, donde espera también romper records de audiencia en streaming con motivo de las festividades navideñas y de fin de año.

CONOCE A LA FAMILIA MADRIGAL:

Olga Lucía Vives le da la voz de Mirabel en ‘Encanto’, la nueva película de Disney © 2021 Disney. All Rights Reserved.

MÁS INFORMACIÓN: