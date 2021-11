Con el reto de ser la primera serie original de Disney+ realizada en Latinoamérica, este viernes 12 de noviembre se estrena Entrelazados, en medio de las celebraciones por el Disney+ Day, fecha en la que se revelarán grandes novedades en la plataforma de streaming, entre estas, la de la mencionada producción de raíces argentinas.

A propósito del estreno de Entrelazados, Trome conversó con las protagonistas Carolina Domenech (Allegra), Elena Roger (Cocó) y Clara Alonso (Caterina) para que nos cuenten detalles de la serie que tiene el firme objetivo de intentar unir a las familias.

Entrelazados replica la historia de Allegra, una chica que siente pasión por la comedia musical y se embarca en un viaje único a través del tiempo para cumplir su sueño profesional y unir a su familia.

“Las grabaciones fueron en plena pandemia, cumplimos con todos los protocolos, nos testeaban cada tres días y teníamos siempre que usar mascarilla y mampara. Fuera de eso, se disfrutó como si fuera un proyecto más, estábamos felices de volver a los sets. Todos teníamos muy buena energía, nos cuidamos entre todos”, comenta Caro Domenech.

Sobre las motivaciones y cómo podría influir su personaje, Caro Domenech indica que se siente identificada con Allegra por sur una chica que nunca se da por vencida y por ser muy autodidacta.

“Allegra va a inspirar mucho en el sentido de perseguir sus sueños. Ella no se da por vencida, no va a dejar por siempre lo que más le gusta hacer, lo que le hace sentir libre, eso les va a inspirar muchísimo. Si tienes algo en la cabeza, pueden luchar por eso, puede tardar, pueden haber altibajos pero lo pueden lograr con el tiempo. Me gusta que sea autodidacta. A pesar de que la madre no la apoya, ella estudia y se sumerge en el arte, me parece que es inspirador”, precisa la protagonista.

Entrelazados

EXPECTATIVAS CON ENTRELAZADOS

Por su parte, Clara Alonso, recodada por ser integrante del popular programa de Disney Channel ‘Zapping Zone’, indica que se siente muy orgullosa de que la serie se haya filmado en Buenos Aires.

“Es un proyecto latino para exportación. Es hermoso como el arte y estas historias atraviesan fronteras, continentes y mares y unen a las familias a través de las historias, músicas y personajes que cuentan historias bastantes universales, de la pasión, la familia, de sueños y miedos y dolor”, indica Alonso.

Entrelazados

Asimismo, Elena Roger, recodada por su impactante rol protagónico en destacadas producciones teatrales como “Evita” y “Piaf”, también coindice en mencionar que se encuentra muy satisfecha con el producto final y que espera que la serie una a las familias con su trama.

“Nos enorgullece que salga de Argentina, que aparezcan nuestras costumbres. Esta serie toca un tema muy profundo que es la búsqueda de la sanación de los vínculos familiares a través de una especie de matriarcado, de linaje femenino. Si nos sentamos con nuestros papás o nuestros abuelos podemos indagar y comprender el por qué de muchas situaciones que ocurren en nuestro presente”, precisa Roger.

¿UN TOUR MUNDIAL?

Finalmente, Caro Domenech se mostró emocionada con la posibilidad de que puedan emprender una gira musical por distintos países así como ha sucedido con otras producciones originales de Disney como ‘Soy Luna’ y ‘Violeta’.

“Es otra manera de llegar al público y es una manera de ver la repercusión de la gente. Es una locura llegar a un teatro y que pongas un pie en el escenario y la gente esté como loca, que se sepan las canciones. Debe ser una locura, un honor y una placer y que la gente esté cantando con nosotros las canciones de estos artistas”, puntualiza.

¿DE QUÉ TRATA ENTRELAZADOS?

En Entrelazados, Allegra sueña con ser parte de la compañía de comedia musical Eleven O’Clock y convertirse en la protagonista de “Freaky Friday”, obra que consagró a su abuela años atrás. La abuela Cocó es una leyenda viviente del mundo de la comedia musical y tiene una relación complicada con su hija Caterina, madre de Allegra.

La vida de Allegra se altera por completo cuando encuentra un misterioso brazalete en su casa que la envía a 1994, el año en que Caterina tenía su edad y daba sus primeros pasos en Eleven O’Clock mientras vivía a la sombra de Cocó, una estrella en el pico de su carrera.

Al conocer el pasado de su mamá y de su abuela, Allegra no sólo ayudará a sanar las heridas y unir a la familia, sino que además descubrirá que, si bien no se puede cambiar el pasado, se puede aprender mucho de él.