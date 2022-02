El cantante y actor Eric Varias afirmó que le gustaría que ‘Bienvenida la tarde’ regrese a la pantalla chica porque ‘teníamos para rato’. Además, comentó que se sintió súper cómodo trabajando en la película ‘¿Nos casamos? Sí, mi amor’ y viajará, en abril, con la orquesta ‘A conquistar’ a Europa.

“De verdad, sería muy bonito volver. Yo creo que ‘Bienvenida la tarde’ fue uno de los programas no netamente de competencia porque nos divertíamos mucho. Yo lo describo como que era la hora de recreo en mi vida. Yo no iba a trabajar, iba a divertirme, me dejaban ser yo, todo fluía en ese momento”, afirmó Eric.

Se divertían mucho...

La convivencia era muy chévere, eran puras bromas y todo lo tomábamos a la ligera.

¿Qué te parece que la gente esté pidiendo su regreso?

La gente lo pide porque nos fuimos de una manera no muy agradable, no merecíamos irnos. Nosotros teníamos para rato todavía, pero hubieron cosas en interno que nunca se dijeron, pero bueno esperemos que si en algún momento se da (el regreso) sea para bien.

Hablando de la película ‘¿Nos casamos? Sí, mi amor’, ¿qué tal la experiencia?

Yo también estuve en la primera entrega. Te puedo decir que me sentí súper cómodo, conozco a Yiddá (Eslava) hace muchísimos años y desde que la conocí me ha tratado como un hermano. Es una persona que siempre busca darte la oportunidad, no solo busca crecer ella sino que cuando ella crece, lo hace con la gente que está a su alrededor.

¿Qué otros proyectos tienes?

Tengo proyectos caminando en la música, que es un rubro que me ha dado mucho durante todos estos años. Mucha gente no lo sabe porque no soy de estar posteando en las redes sociales, pero cuando nos cerraron ese rubro lo valoré mucho más.

Eres parte de la orquesta ‘A conquistar’...

Sí, tenemos propuestas y nos vamos para Europa. Este es nuestro segundo tour porque en pandemia tomamos el riesgo, nos fuimos para allá y nos fue muy bien. Fuimos los primeros en viajar y le abrimos las puertas a otras orquestas. Y, esta vez, nos vamos en abril otra vez.

Bueno, poco a poco se está reactivando el rubro artístico, aunque hay muchos músicos que la pasan mal.

Bueno, yo creo que la vida es un proceso, cada paso importa. Entonces, hay que disfrutar cada momento porque si nos desesperamos vamos a hacer las cosas mal.