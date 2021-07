Allison Pastor dejó atrás la polémica que se desató con las declaraciones que dio Erick Elera, quien despotricó contra la producción de Gisela Valcárcel por no dejar que su pareja se haga peinados “porque no es conocida”. La bailarina no quiso ahondar más en el tema y decidió demostrar en la pista de baile por qué es considerada una de las favoritas para llevarse la corona de ‘Reinas del Show’.

La pareja del exactor de ‘Al fondo hay sitio’ saltó a la pista junto a Ítalo Valcárcel y sorprendió a todo el jurado con un tango que bailó a la perfección y también dejó ver su bien trabajada figura.

Belén Estévez no dudó en emocionarse por su baile y alabó cada uno de sus movimientos, su técnica y la disciplina, pues solo contó con cuatro horas para sacar adelante una coreografía tan complicada como es la que presentó ayer.

Es por ello que al final de su presentación, Allison Pastor se mostró feliz por el puntaje que recibió, mientras que en redes sociales sus seguidores le mostraron todo su apoyo y aplaudieron su gran performance en la pista de baile.

Erick Elera le da su apoyo a Allison Pastor

ERICK ELERA LE DEMUESTRA TODO SU AMOR

Horas después, Allison Pastor agradeció el apoyo de sus seguidores, en especial el de su esposo. “Gracias por ser mi apoyo siempre”, le escribió en Instagram y Erick Elera respondió con un amoroso mensaje.

“Siempre dije que las princesas de Disney eran lindas, pero toda mi vida esperé a mi princesa guerrera”, y con ello dejar zanjado el tema de la polémica con Gisela Valcárcel, quien ayer le respondió en vivo .

“Dejemos como peruanos, como seres humanos, de sentirnos así, dejemos las palabras: ‘pobrecita’, ‘me han humillado’ o ‘soy una víctima’”, comentó.

Valcárcel señaló que el comentario de Elera ha dividido al público y que muchos señalan que habría un favoritismo hacia Korina Rivadeneira. “En este programa no hay favoritismos y se lo digo a Erick Elera. Tú y yo nos conocemos, nos tenemos respeto. El otro día has puesto algo en rus redes que no te hace bien, pero no le hace bien a la gente que te sigue. Nos toca no separar, estamos para eso y eso fue lo que le dije a Allison (cuando la llame para el programa), ‘quiero que la gente se una’”.